İrem Yaman: "Kariyerimdeki tek eksik olimpiyat altın madalyası..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer Haberleriİrem Yaman: "Kariyerimdeki tek eksik olimpiyat altın madalyası..."
GeriDiğer İrem Yaman: "Kariyerimdeki tek eksik olimpiyat altın madalyası..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
DHA
28.08.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

İrem Yaman: "Kariyerimdeki tek eksik olimpiyat altın madalyası..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İrem Yaman: "Kariyerimdeki tek eksik olimpiyat altın madalyası..."

Milli tekvandocu İrem Yaman, olimpiyat kotası almak için mücadele ediyor. Hazırlıklarına Ankara'da devam eden Yaman, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İrem Yaman, "1 yıl gibi bir süre var. Uzun gibi görünüyor ama aslında kısa bir zaman. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Gideceğimiz 5 maç var, orada görüp ölçüp ona göre hazırlanacağız. Olimpiyatlarda rakiplerimizle daha iyi mücadele etmek istiyoruz. Şu anda antrenmanlar güzel gidiyor. Tabii ki küçük sakatlıklarımız var. Sporun cilvesi olacak. Onların üstesinden gelip olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanmayı planlıyoruz" diye konuştu.

ÜLKEMİZİN VE BENİM KARİYERİMDE TEK EKSİK ALTIN MADALYA

Rakiplerinden çekinmediğini ifade eden başarılı sporcu, "İki olimpiyat şampiyonunu 2018 yılında Grand Slam'de yendim. Yenilmeyecek hiç kimse yok. Onun için çok iyi hazırlanıyoruz. Ailelerimizden uzak yılın her günü kamptayız. Bunu neden yapıyoruz, olimpiyat altın madalyası için. Tekvandoda ülkemizin ve benim kariyerimde tek eksik altın madalya. Bunu getirip Türk milleti ile büyük bir sevinç yaşamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

MAÇTAN ÖNCE YEDİĞİM YEMEKLER TOTEMİMDİR

Maçtan önce totemleri olduğunu dile getiren Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün sabahtan akşama kadar yediğim her şey totemim aslında benim. Bir önceki maçta neler ile şampiyon olduysam bir sonraki maçtan önce onları yiyorum. Bunu totemim olarak devam ettiriyorum. Federer gibi birçok totemim var aslında. Sahaya çıktığımda diz çökmek totemlerimden bir tanesidir. Rakiple tatamiye çıktığımızda ilk testi benim yapmam totemimdir. Daha sonra yediğim yiyecekler totemimdir."

TİYATRO VE SİNEMAYA GİTMEYE BAYILIRIM

Müzik dinlemenin olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Yaman, DHA’ya yaptığı açıklamada, "Müzik bizi motive eden bir şey. Yabancı müzik dinliyorum genelde. Ama nerdeyse hareketli şarkıların hepsi motive ediyor. Survivor belki favorim olabilir. Gold hunter hashtaginden gelenleri dinliyorum genelde. Ama tabi ki de müzik dinlemeyi seviyoruz, onun dışında yılın 365 günü neredeyse kamptayız. Çok fazla aktivite yapamıyoruz aslında. Normalde tiyatroya ve sinemaya gitmeye bayılırım. Bunları kamplara gittiğimiz illere göre nerede ne var onları takip etmeye çalışıyorum. Ama tabi ki günde üç antrenman yapınca aralarda uyku ve beslenme onun için bir şey yapmaya zaman kalmıyor neredeyse" dedi.

BİZİM HAYATIMIZDA HEP SAĞLIKLI BESLENME VAR

İrem Yaman, en sevdiği yemeklerin genelde tatlılar olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim hayatımızda hep sağlıklı beslenme var. Çünkü ben sıklet sporu yapıyorum ve 57 kiloda yarışıyorum. Boyum 1.82 benim için çok zor bir süreç oluyor. Ama beslenme uzmanlarımla birlikte bunu atlatıyoruz. Onun için benim müsabaka dönemimde en sevdiğim öğünlerden bir tanesi kahvaltı. Çünkü kahvaltıda yulaf ezmesi yiyorum. Ben tatlıyı çok severim. Onun içine de tatlı olarak bal koyduğum için en çok yulaf ezmesini seviyorum."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fenerbahçe'ye üçüncü Fransız futbolcusu Adil Rami oldu
Fatih Terim, ligde 4. kez "dalya" diyecek
134 yıllık kulübü ligden attılar!
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Fırat Aydınus'un