İran'da Denizli izdihamı
Mustafa Denizli'yi havalimanında binlerce taraftar karşıladı.
Traktör Şazi ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Mustafa Denizli, kulüp sahibi Mohammad Reza Zonuzi’nin özel uçağıyla Tebriz’e gitti. Havalimanındaki izdiham nedeniyle polis, tecrübeli teknik adamı aprondan gizlice çıkarmak zorunda kaldı.
İRAN Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile 1 yıllığına anlaşan Mustafa Denizli, görevine başlamak üzere bu ülkeye gitti. Bu ülkede daha önce Pas ve Persepolis’i de çalıştıran tecrübeli teknik adam “Daha önce Tahran’daydım, şimdi Tebriz’de olacağım. Türklerin destek verdiği takımla birlikte olacağız. İnşallah beklentileri karşılarız. Benim için önemli olan hem takımın başarılı olması hem de iki ülke arasındaki yakın ilişkilere katkıda bulunabilmek” diye konuştu.
Havalimanından doğruca tesise
İRAN’a, Traktör Kulübü’nün sahibi Mohammad Reza Zonuzi’nin özel uçağıyla giden tecrübeli teknik adam için kırmızı beyazlı taraftarlar Tebriz Havalima’nında büyük bir karşılama organize ettiler. Denizli’yi saatlerce bekleyen taraftarların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle emniyet güçleri, güvenlik tedbirleri almakta zorlandıkları gerekçesiyle Mustafa Denizli’yi doğrudan aprondan alıp gizlice kulüp tesislerine götürdü. Denizli burada yöneticilerle tanıştı.
İmza törenine 30 bin taraftar
KULÜPTEKİ tanışmanın ardından tecrübeli teknik adam kulübün sahibi Mohammad Reza Zonuzi ile yemekte bir araya geldi. Mustafa Denizli için bugün 67 bin kişilik Sahand Stadı’nda imza töreni düzenleneceği belirtildi. Törene 30 bin taraftarın katılması bekleniyor. Doğu Azerbaycan Eyaleti’ndeki Türk halkının destekleiği Traktör Sazi Kulübü geçen sezon Pers Pro Ligi’ni beşinci tamamlamıştı.
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