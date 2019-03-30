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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
30.03.2019 - 20:20, Son Güncelleme:

İpek Soylu'dan Mısır'da çiftler şampiyonluğu

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İpek Soylu'dan Mısır'da çiftler şampiyonluğu

Milli tenisçi İpek Soylu, Mısır'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında İsveçli partneri Jacqueline Cabaj Awad ile çiftlerde şampiyon oldu.

Şarm El-Şeyh kentindeki turnuvada İpek ile Awad, çiftler finalinde Gozal Ainitdinova (Kazakistan)-Ekaterina Kazionova (Rusya) ikilisiyle karşılaştı.

Korttan 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılan İpek-Awad çifti, mutlu sona ulaştı.
Çiftlerde şampiyonluk sevinci yaşayan milli sporcu İpek Soylu, teklerde de finale yükseldi.
Tekler yarı finalinde Kazak Ainitdinova'yı mağlup eden İpek, 1 numaralı seri başı ABD'li Nadja Gilchrist ile yarın şampiyonluk maçına çıkacak.

Çağla 1 numaraya takıldı

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Avustralya'nın başkenti Canberra'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasını çeyrek finalde noktaladı.
Çağla, tek kadınlarda 1 numaralı seri başı Priscilla Hon ile yaptığı çeyrek final müsabakasını kaybetti. Mili sporcu, ev sahibi ülkeden Hon'a 7-6 ve 6-4'lük setlere 2-0 yenildi.

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