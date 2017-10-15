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İpek Öz ilk şampiyonluğuna ulaştı

Türk tenisçisi İpek Öz, profesyonel kariyerinin ilk tekler zaferini Antalya'da düzenlenen turnuvada elde etti. 

AA
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Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Manavgat'ta düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında hafta boyunca sadece tek set kaybeden ve ilk 3 sıradaki seribaşlarını deviren 18 yaşındaki İpek, şampiyonluk ipini göğüsledi. 
Sırasıyla Çek, Belçikalı, Brezilyalı ve İtalyan rakiplerini geçerek ulaştığı finalde Rumen Ilona Georgiana Ghioroaie ile karşılaşan İpek, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek şampiyon oldu.

Teklerde ilk şampiyonluğuna ulaşan İpek'in, kariyerinde iki çiftler birinciliği bulunuyor. 

İpek ÖzAntalya
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