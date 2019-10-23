Inter'in gruptan çıkmak son şansı mı? Dortmund karşısında iddaa'da öne çıkan...
Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Inter ile Dortmund, Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleye her zaman olduğu gibi Misli.com’da Canlı Bahis yapabileceksiniz...
Serie A’da bu sezon yakaladığı çıkışla Juventus’u tehdit eden Inter son olarak deplasmanda Sassuolo’yu 4-3 mağlup ederek haftayı moralli kapattı. Yine de ikinci yarıda yedikleri goller onlar adına önemli bir ikazdı.
Şampiyonlar Ligi’nde ise henüz galip gelebilmiş değiller. İlk maçta sahasında Slavia Prag ile yenişemeyen İtalyanlar, gruptaki ikinci karşılaşmasında ise Barcelona’ya 2-1 mağlup oldu.
Dortmund karşılaşması onlar için, gruptan çıkmak adına son fırsat gibi görünüyor.
Lucien Favre ile ikinci sezonuna giren Dortmund daha golcü bir kimliğe büründü. Inter’in Sassuolo karşısında yediği goller de hiç şüphesiz onları heveslendirdi.
Öte yandan F Grubu’nda çıktıkları iki karşılaşmada henüz gol yemeyen Almanlar Conte’nin 3-4-3’üne karşı ciddi bir sınav verecekler.
Ev sahibinde uzun süreli sakatlığı bulunan Alexis Sanchez forma giyemeyecek. Borussia Dortmund’da ise Paco Alcacer, Marco Reus, Lukas Piszczek ve Marcel Schmelzer önemli eksikler.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Inter’in bu sezon çıktığı 10 resmi maçın tamamında en az 1 gol atıldı.
- Dortmund’un bu sezon Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 10 resmi maçın 8’inin ilk yarısında gol izledik.
- Dortmund’un bu sezon Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 10 resmi maçın 6’sı KG VAR oldu.
- Inter’in çıktığı son 4 maç karşılıklı gollerle tamamlandı.
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MİSLİ.COM İDDAA UZMANI CENGİZ İZMİTLİ NE DİYOR?
Barcelona ve Juventus yenilgileri sonrası daha aklı başında bir Inter beklerken, sezon başından beri en vasat takım savunma performansını, Sassuolo karşısında izledik. Solu kapatan Asamoah ve tecrübeli stoper Godin yoktu, 3 yediler ama 4 atarak kazandılar... Son 7 resmi maçını kaybetmeyen Dortmund, Barcelona'nın da önünde grubun lideri durumunda. Çekya deplasmanında gol yemeden kazanıp gelmeleri değerliydi... Giuseppe Meazza'da, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon başarı hedefleyen Inter'in hata yapma lüksü yok, Dortmund'un da savunma kalitesi geçen yıllara nazaran yukarıda. "Tek farklı" Inter galibiyeti sistemde denenir.
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Inter, Dortmund karşılaşmasına bu şekilde hazırlandı...
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