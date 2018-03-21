İnteraktif mobil video deneyimi Aurora Türkiye’de
AdColony yeni ürünü Aurora™ HD Video ile kullanıcılara gerçek bir interaktif video deneyimi sunuyor.
Mobil video reklamcılığın geleceği olarak anılan bu yeni ürün EMEA bölgesinde ilk kez Türkiye’de hayata geçirildi.
Lansman partneri Unilever, 5 farklı markası ile Aurora™ HD Video kullanan ilk marka oldu. Clear, Rexona, Signal, Dove ve Lipton kampanyaları için hazırlanan etkileşimli videolar ile endüstri standartlarının üzerinde etkileşim oranları elde edildi. Standart video kampanyalarının 100 katı etkileşim elde edilerek marka ile kullanıcı arasında güçlü bir bağ kurulmuş oldu.
Aurora™ HD Video ile kullanıcılar video da gördükleri öğeleri dokunarak yakaladıkları, videoyu durdurmadan akışını değiştirebildikleri, videoda oynanan bir oyuna gerçek zamanlı olarak katılabildikleri, telefonlarını sallayarak ya da hareket ettirerek videoya eşlik ettikleri deneyimler yaratılabiliyor. Video etkisinin telefon ekranının dışına taşarak, gerek titreşimler gerekse kullanıcının aksiyonları ile daha zengin deneyime dönüştüğü mobil video deneyimi sunan Aurora™ HD Video ile kullanıcılar, reklam videosunu durdurmadan etkileşime geçebiliyorlar. Bu ürün ile markalar sadece kullanıcılara interaktif bir deneyim sunmakla kalmıyor aynı zamanda, dijital reklamcılıkta ilk kez kullanıcıların dikkatinin gerçekten reklamda olduğunu da ölçümleyebiliyor.
İlk İnteraktif Video Kampanyası “ Ronaldo’ya son pası siz verin”
İnteraktif video kampanyalarının hayata geçen ilk örneği olan Clear reklam kampanyası ile kullanıcılar video ile eş zamanlı olarak marka yüzü olan Ronaldo ile futbol topu sektirmeye davet edildi. Video başladığında oyun da başladı ve kullanıcılar ekrana dokunarak top sektirme oyununa katıldılar. Interaktif top sektirme deneyiminin sonunda ise kullanıcılar Ronaldo’ya son pası vererek reklam videosunun bir parçası olabilmeyi de deneyimlemiş oldu. Videonun sonunda skorlarını görebilen kullanıcılara yeniden oynama şansı da verildi
İzlemek isterseniz;
https://vimeo.com/256527029/7c4d9ef359
Filmin Kahramanı Olma Şansı
Rexona reklam filminde kadınları konu alıyor ve hayatta karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarını anlatıyordu. Kadınların gücünü vurgulayan bu kampanyanın enerjisini bir üst seviyeye taşımak için hazırlanan interaktif video kampanyası kadınlara filmde gerçekten yer alma şansı yarattı. Nasıl mı? Filmde camlar kırıldığında ekrana dokunarak kullanıcılar da gerçekten cam parçalarını kırdılar, ya da filmde tozlar uçuştuğunda kullanıcıların telefon camları kirlendi ve temizlemek için parmaklarıyla dokunmaları gerekti. Böylece Rexona kullanıcılara filmin kahramanı gibi rol alma şansı sunmuş oldu.
İzlemek isterseniz;
https://vimeo.com/256526952/db39fbe9c3
Dijital reklamcılıkta bir ilk ; Kullanıcıların dikkatinin reklamınızda olduğundan emin olun!
Kullanıcılar için keyifli bir deneyime dönüşmesinin yanı sıra, etkileşimli video kurguları markalara da başka hiç bir platformda sahip olmadıkları iç görüler sunuyor. Tradisyonel ve dijital mecralarda raporlanabilen onlarca metriğin yanı sıra, reklam yapmanın en temel nedeni olan kullanıcı dikkati ölçülemiyor. Aurora HD Video ise markalara bu şansı sunuyor. Kullanıcılara reklam videosu sadece gösterilmekle kalmıyor, kullanıcının tüm dikkatinin de bu en kişisel ekranda olduğu ve reklamı sonuna kadar izlediği garantilenmiş oluyor.
Kullanıcılar bir reklamdan keyif almanın şaşkınlığını yaşarken, reklam verenler de hedef kitlelerinin dikkatini ve sonuna kadar izlediğini garantilemiş oldu. Yapılan kampanyaların sonunda Nielsen ortaklığıyla hazırlanan reklam ve kampanya etkisi ölçme çalışmalarının sonuçları da kullanıcıların dikkatinin video kampanyasında olduğunu doğrular nitelikte idi.
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