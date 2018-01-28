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Inter yine kazanamadı! 7 maç oldu...

Spal ile Inter, İtalya Ligi’nin 22.hafta maçında karşılaştı. Mücadelede takımlar sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Hürriyet Haber
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Karşılaşmada Inter’in golünü 48.dakikada Francesco Viari kendi kalesine kaydetti. SPAL’in beraberlik golü ise 90.dakikada Alberto Paloschi’den geldi. Alınan bu sonucun ardından Inter 44, ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren SPAL ise 11 puana ulaştı.
Galibiyeti unuttular

Öte yandan Inter yine kazanamadı. 7 maçtır galip gelemeyen Luciano Spalletti ve öğrencileri, ligde gelecek hafta ise sahasında Crotone ile karşılaşacak. Hatırlanacağı gibi Inter ligde en son sahasında 3 Aralık 2017 tarihinde Chievo’yu 5-0 yenmişti. (Ajansspor)

italya serie a

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