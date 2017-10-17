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Inter yenilgisinden sonra Milan'dan açıklama

Inter yenilgisinden sonra Milan'daki geleceği tartışılan Montella ilgili kulüp direktöründen bir açıklama geldi.

Hürriyet Haber
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Hafta sonu ezeli rakibi Inter karşısında aldığı 3-2 mağlubiyetle birlikte üst üste üçüncü yenilgisini görüp, Serie A'da zirve yarışında ağır bir yara alan ve lider Napoli'nin 12 puan gerisinde kalan Milan'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılmaya başlanmıştı.

Milan efsanevi teknik direktörlerinden Carlo Ancelotti'nin Bayern Münih'teki görevine son verilmesinin ardından da tecrübeli teknik direktörün Montella'nın yerine Milan'ın başına geçebileceği konuşuluyordu. Fakat dedikoduların artması üzerine Milan yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama geldi.(Goal)

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