Inter, Torino deplasmanında kayıp!
Inter, deplasmanda Torino'ya 1-0 yenildi, Roma'nın kaybettiği haftada fırsat tepti.
Torino ile Inter, İtalya Ligi’nin 31.haftasında karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 1-0’lık skorla Torino oldu.
Karşılaşmada Torino’ya galibiyeti getiren tek golü 36.dakikada Adem Ljajic kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Walter Mazzarri yönetimindeki Torino 45 puana yükselirken, üst üste ikinci maçını da kazanamayan Luciano Spalleti ve öğrencileri de 59 puanla haftayı tamamladı.
İtalya Ligi’nde gelecek hafta Inter deplasmanda Atalanta’ya konuk olacak. Torino ise deplasmanda Chievo ile karşı karşıya gelecek. (Ajansspor)
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