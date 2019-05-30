Inter Spalletti'yi yolladı! Conte yolda
Serie A devi Inter, teknik direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayırdı. Milano Kulübü resmi sitesinden İtalyan teknik adamın ayrılığını açıkladı.
Takımın başına Antonio Conte'nin getirilmesi bekleniyor.
Inter yaptığı açıklamada, "Inter, A takımın başında Luciano Spalletti'nin bir daha görev almayacağını bildirir. Kulüp olarak Spalletti'ye çalışması ve başarıları için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.
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