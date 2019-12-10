Inter kaçırdı, Barcelona kazandı!

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Inter ile Barcelona karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Inter, 23. dakikada Carlos Perez'in kaydettiği golle geriye düştü.

Inter, 44. dakikada Romelu Lukaku ile skoru eşitledi. Son sözü 86. dakikada Ansu Fati söyledi ve Inter ile Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu.

İtalya ekibinin, ikinci yarıda Martinez ile bulduğu 2 gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Inter bu sonuçla birlikte 7 puanla Dortmund'un gerisinde kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Serie A ekibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Barcelona ise daha önce grubu lider tamamlamayı garantilemişti.

ANSU FATI REKOR KIRDI

Inter deplasmanında Barcelona'nın 2. golünü atan Ansu Fati, 17 yaş 40 gün ile Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç golcüsü oldu

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!