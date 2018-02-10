Inter çıldırdı! O isme 80 milyon Euro...
Serie A'da üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Inter, Slovak stoperi Milan Skriniar için çılgın bir fiyat biçti.
Serie A'da üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşan Inter'in stoper mevkiinde görev yapan oyuncusu Milan Skriniar için çılgın bir fiyat biçtiği ortaya çıktı.
İtalyan basınından Tuttosport'un paylaştığı habere göre daha önce Barcelona'nın da ilgilendiği Slovak futbolcu için Inter tam 80 milyon euro talep ediyor.
Haberde Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio'nun talep edilen teklifin yapılması hâlinde oyuncuyu satmaya hazır olduğu kaydedildi.
Inter'in bu sezon Serie A'da oynadığı tüm maçlarda forma giyen Skriniar, takımın değişilmez isimlerinden biri olarak göze çarpıyor. (Fanatik)
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