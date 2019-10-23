İnter Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İnter Borussia Dortmund maçı, Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda dengeleri değiştirme etkisine sahip olacak. Daha önce 4 kez karşılaşan İnter ve Borussia Dortmund, en son karşılaşmayı 25 yıl önce İtalya'da oynadı. Borussia Dortmund, İnter karşısındaki tek galibiyetini ise bu mücadelede aldı. Peki, gruptaki sıralamayı değiştirme etkisine sahip olacak olan İnter Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
İnter Borussia Dortmund maçı ile Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele devam ediyor. N'Golo Kante, Willian ve Hakim Ziyech gibi isimlerin karşı karşıya geleceği karşılaşmada, grup liderliği için mücadele verecek. Peki, İnter Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, İnter Borussia Dortmund maçı öncesi bazı bilgiler...
İNTER BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İnter, Borussia Dortmund'u ağırlayacak. 23 Ekim Salı akşamı saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.
Inter zorlu maçın hazırlıklarını yapılan son antrenman ile tamamladı...
Inter ile Borussia Dortmund, son olarak 1993/94 UEFA Kupası çeyrek finalinde eşleşirken; rakibini toplamda 4-3'lük skorla eleyen İtalyan ekibi, turnuva bitiminde kupayı kazanmayı başardı.
Inter ile Borussia Dortmund, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda son olarak 1964 yarı finalinde eşleşirken; rakibini eleyen Inter, finalde mutlu sona ulaşan taraf olmayı başardı.
Alman takımlarıyla Avrupa arenasında oynadığı son altı maçı kazanamayan Inter (1B 5M), son galibiyetini Mart 2011'de Bayern Münih'i 3-2 yenerek aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son sekiz grup maçında sadece iki gol yiyen Borussia Dortmund, bu karşılaşmaların yedisinde kalesini gole kapadı.
Lucien Favre yönetiminde deplasmanda çıktığı son beş Şampiyonlar Ligi maçının üçünü kazanan Borussia Dortmund (2M), daha önceki 10 karşılaşmada sadece iki galibiyet alabillmişti (2B 6M).
Antonio Conte; Juventus, Chelsea ve Inter ile Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı 10 iç saha maçında yenilgi yüzü görmezken (4G 6B); bu alanda daha fazla sayıya ulaşan sadece iki teknik direktör var: Frank Rijkaard (12) & Josef Heynckes (11).
Geçen sezonun başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde en fazla 21 yaş altı oyuncusu gol atan takım Borussia Dortmund (4).
Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, futbolculuk kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına Eylül 1995'te Juventus formasıyla Borussia Dortmund karşısında çıkarken; Juventus'un 3-1 kazandığı maçta takımının son golünü kaydetti.
Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho, Şampiyonlar Ligi'nde en az 10 kez sahaya çıkan 52'nci oyuncu olma fırsatına sahip. Buna ek olarak, turnuva tarihinde bunu başaran sadece üç İngiliz var: Theo Walcott (17), Trent Alexander-Arnold (12) & Jack Wilshere (11).
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