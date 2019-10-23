İnter Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleriİnter Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor İnter Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
23.10.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

İnter Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnter Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İnter Borussia Dortmund maçı, Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda dengeleri değiştirme etkisine sahip olacak. Daha önce 4 kez karşılaşan İnter ve Borussia Dortmund, en son karşılaşmayı 25 yıl önce İtalya'da oynadı. Borussia Dortmund, İnter karşısındaki tek galibiyetini ise bu mücadelede aldı. Peki, gruptaki sıralamayı değiştirme etkisine sahip olacak olan İnter Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

İnter Borussia Dortmund maçı ile Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele devam ediyor. N'Golo Kante, Willian ve Hakim Ziyech gibi isimlerin karşı karşıya geleceği karşılaşmada, grup liderliği için mücadele verecek. Peki, İnter Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, İnter Borussia Dortmund maçı öncesi bazı bilgiler...

İNTER BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İnter, Borussia Dortmund'u ağırlayacak. 23 Ekim Salı akşamı saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Inter zorlu maçın hazırlıklarını yapılan son antrenman ile tamamladı...

Inter ile Borussia Dortmund, son olarak 1993/94 UEFA Kupası çeyrek finalinde eşleşirken; rakibini toplamda 4-3'lük skorla eleyen İtalyan ekibi, turnuva bitiminde kupayı kazanmayı başardı.

Inter ile Borussia Dortmund, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda son olarak 1964 yarı finalinde eşleşirken; rakibini eleyen Inter, finalde mutlu sona ulaşan taraf olmayı başardı.

Alman takımlarıyla Avrupa arenasında oynadığı son altı maçı kazanamayan Inter (1B 5M), son galibiyetini Mart 2011'de Bayern Münih'i 3-2 yenerek aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son sekiz grup maçında sadece iki gol yiyen Borussia Dortmund, bu karşılaşmaların yedisinde kalesini gole kapadı.

Lucien Favre yönetiminde deplasmanda çıktığı son beş Şampiyonlar Ligi maçının üçünü kazanan Borussia Dortmund (2M), daha önceki 10 karşılaşmada sadece iki galibiyet alabillmişti (2B 6M).

Antonio Conte; Juventus, Chelsea ve Inter ile Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı 10 iç saha maçında yenilgi yüzü görmezken (4G 6B); bu alanda daha fazla sayıya ulaşan sadece iki teknik direktör var: Frank Rijkaard (12) & Josef Heynckes (11).

Geçen sezonun başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde en fazla 21 yaş altı oyuncusu gol atan takım Borussia Dortmund (4).

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, futbolculuk kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına Eylül 1995'te Juventus formasıyla Borussia Dortmund karşısında çıkarken; Juventus'un 3-1 kazandığı maçta takımının son golünü kaydetti.

Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho, Şampiyonlar Ligi'nde en az 10 kez sahaya çıkan 52'nci oyuncu olma fırsatına sahip. Buna ek olarak, turnuva tarihinde bunu başaran sadece üç İngiliz var: Theo Walcott (17), Trent Alexander-Arnold (12) & Jack Wilshere (11).

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle