İnter ve Barcelona arasında bu akşam oynanacak mücadele oldukça heyecanlı anlara sahne olacak. İki takımın aralarında oynadığı son 5 karşılaşmaya bakıldığında 3 Barcelona galibiyeti bulunurken İnter'in 1 galibiyeti bulunuyor. İki takımın arasında oynadığı bir karşılaşma da 1-1'lik skorla berabere bitmiş durumda.

Barcelona ve İnter'in arasında oynadığı son karşılaşma ise 2-1 Barcelona'nın üstünlüğü ile sona ermişti.

İnter Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İnter Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.