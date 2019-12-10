İnter Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele eden Barcelona ve İnter bu akşam karşı karşıya geliyorlar. Puan durumuna bakıldığında Barcelona'nın 11 puanla liderliği bulunurken, Dortmund ve İnter'in 7 puanla yarış halinde olduğu görülüyor. Şimdi gözler bu akşam ki mücadeleye çevrildi. Peki İnter Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
İnter ve Barcelona arasında bu akşam oynanacak mücadele oldukça heyecanlı anlara sahne olacak. İki takımın aralarında oynadığı son 5 karşılaşmaya bakıldığında 3 Barcelona galibiyeti bulunurken İnter'in 1 galibiyeti bulunuyor. İki takımın arasında oynadığı bir karşılaşma da 1-1'lik skorla berabere bitmiş durumda.
Barcelona ve İnter'in arasında oynadığı son karşılaşma ise 2-1 Barcelona'nın üstünlüğü ile sona ermişti.
İnter Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
İnter Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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