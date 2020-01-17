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GeriFutbol Inter, Ashley Young'ı kiralık olarak kadrosuna kattı | Transfer Haberleri
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 23:08,Son Güncelleme:/

Inter, Ashley Young'ı kiralık olarak kadrosuna kattı | Transfer Haberleri

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Inter, Ashley Young'ı kiralık olarak kadrosuna kattı | Transfer Haberleri

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Manchester United'dan Ashley Young'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İngiliz oyuncunun satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

Deneyimli oyuncu 2011'den beri forma giydiği Manchester ekibinde bu sezon 18 maça çıktı ve 1 gol attı.


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