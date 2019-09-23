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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
DHA
23.09.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Intel ESL Türkiye Şampiyonasının kazananları belli oldu

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Intel ESL Türkiye Şampiyonasının kazananları belli oldu

Bu yıl 6-15 Eylül tarihleri arasında 88inci kez dev buluşmaya sahne olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen İzmir EnternasyonalFuarında gerçekleşen Intel ESL Türkiye Şampiyonasının kazananları belli oldu.

Çekişmeli karşılaşmalar ve binlerce oyuncunun katıldığı etkinliğin son günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyerin katılımıyla açıldı.

Intel ve ESLin iş birliğiyle hayat bulan organizasyonda Monster Notebook, Mercedes ile Teknosanın sponsor olduğu Intel ESL Türkiye Şampiyonasında ilk gün oynanan Dota 2 Final karşılaşmasında Regnant Esports, rakibi Kamikazeyi 3-0la geçerek kupayı kaldırdı.

İkinci gün ise ilk kez gerçekleşen ve Türkiyenin en fenomen olmuş yayıncı ve esporcu isimlerinin yer aldığı şov maçı ve ardından oynanan Taktik Savaşları Karşılaşması Kasım Holythoth Polatın birinciliğiyle sona erdi.

CS:GODA ŞAMPİYON SANGAL ESPORTS

Rekabetin üst düzeyde olduğu ve seyircilerin heyecanla izlediği CS:GO yarışmasının finalinde Arena Bullsu 2-1 mağlup eden Sangal Esports şampiyonluk ipini göğüsledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer sahneye şampiyona kupasıyla çıkarken, salonu dolduran iki binin üzerindeki izleyiciye ve ekranlarının başındaki tüm esporseverlere, Bu bir oyun değil, bu bir elektronik spor. İnsanlık bu hikayeyi yeniden keşfedecek dedi. Soyer, gelecekte ESL ile daha büyük etkinliklere ev sahipliği yapmak istediklerini ekleyerek emeği geçen tüm sponsor ve kurumlara teşekkür etti.

Esporculara kupayı Intel Türkiye Perakende Satış Direktörü Koray Yıldız ve Pazarlama Müdürü Pınar Dülgerler takdim ederken, finalin en değerli oyuncusu seçilen, Doğukan qRaxs Balabana ödülünü Monster Notebookun kurucusu ve CEOsu İlhan Yılmaz, hediye çekini de Teknosa adına Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran verdi.

ALANDA 17 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Oyun dünyasından, Pintipanda, Zeon, Levo, Miafitz, Eastergamers, Pqueen gibi otuza yakın fenomen ve esporcu ismin hayranlarıyla buluştuğu festivalde, katılımcılar ödüllü yarışmalar, VR deneyimi, ödüllü fiziksel aktiviteler, ralli simülasyonları, PC deneyim alanı, Cosplayer gösterileri gibi farklı aktiviteler katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Hem internet hem televizyondan canlı olarak verilen INTEL ESL Şampiyonasını dört gün boyunca milyonlarca oyunsever takip etti.

Alanda ise 17 bin ziyaretçi bir yandan maçları seyrederken bir yandan fuar alanında INTEL, Monster Notebook, Teknosa ve diğer oyun standlarında keyifli vakit geçirdi.






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