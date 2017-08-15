İNSANİ YÖNÜNE SAYGI DUYMUYORUM

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen ve teknik direktör Antonio Conte tarafından takımda istenmeyen Diego Costa, İtalyan çalıştırıcı hakkında şok sözler sarf etti.

İspanyol golcü, aralarının bir süredir bozuk olduğu antrenörü için 'Hiç karizmatik biri değil" derken şunları kaydetti:

"Antrenörlüğüne saygı duyuyorum. iyi işler çıkarıyor. Ancak insani yönüne saygı duymuyorum. Oyuncularına yakın bir antrenör değil. Oldukça mesafeli ve kesinlikle karizmatik değil."

Daha önceki açıklamalarında olduğu gibi eski kulübü Atletico Madrid'e dönmek istediğini bir kez daha vurgulayan Costa konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Madrid'e dönmek için birçok teklifi geri çevirdim. Chelsea beni yüksek bonservis bedelleri karşılığında Çin kulüpleri başta olmak üzere birçok takıma göndermeye çalıştı. Ancak ben kariyerimi kendi istediğim kulüpte sürdürmek istiyorum. Bunun için Brezilya'da bir yıl boyunca bireysel çalışmalarımı sürdürebilirim. Chelsea bundan dolayı bana ceza verse de hatta ücretimi hiç ödemese de düşüncem değişmeyecek."