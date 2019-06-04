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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.06.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

"İnşallah Fransa ve İzlanda maçları..."

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"İnşallah Fransa ve İzlanda maçları..."

Antalya’da Fransa ve İzlanda maçının kampına devam eden A Milli Futbol Takım’da bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Teknik direktör Şenol Güneş, "Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur" dedi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 8 Haziran’da Konya’da Fransa ve 11 Haziran’da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya’daki kampında bayramlaştı.

Belek Turizm Merkezi’ndeki Regnum Carya Golf Otel’de gerçekleştirilen bayramlaşma törenine teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu ve Hamit Altıntop katıldı.

Bayramlaşmanın ardından futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri, fotoğraf çektirdi.

TFF yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar, Milli takımın ve Türk milletinin bayramını kutladığını söyledi.

Teknik direktör Şenol Güneş ise futbolcu ve ailelerinin bayramını kutladı. Önemli maçlar oynayacaklarını ve her günün bayram tadında geçmesini dileyen Güneş, "Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur" dedi.

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Hazırlık ötesi bir karşılaşma
Hazırlık ötesi bir karşılaşma

Şenol Güneş Özbekistan galibiyetinin ardından bu açıklamaları yapmıştı...

"Cehennem bundan sonra başlıyor"A Milli Takımımız hazırlık maçında Alanya'da Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti. Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Yunanistan ve Özbekistan maçlarına dair soruları yanıtladı.
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