ininal Espor Arena Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyüğü olacak

3 milyonu aşkın kullanıcısıyla sektöründe lider konumda olan yeni nesil ödeme yöntemi ininal, Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük espor arenasının ana sponsoru oldu. 16 Eylül 2019 Pazartesi günü 42 Maslak’ta yer alan ininal Espor Arena’da gerçekleştirilen imza törenine ininal CEO’su Ömer Suner, ininal Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gülben Yağcı, Espor Arena Kurucu Ortağı Izi Doenyas, Espor Arena Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Bora Çetinoğlu katıldı.

Oyun şirketlerinden bağımsız ve herkese açık yapısıyla Ekim ayında kapılarını açacak olan ininal Espor Arena, dünyada milyonlarca oyuncuyu ekran başına kilitleyen oyunların turnuvalarına ev sahipliği yapacak, bu etkinliklerde binlerce oyun severi ağırlayacak. Geniş oyun ve turnuva yelpazesiyle her türden oyuncuya kapılarını açacak olan ininal Espor Arena, hem online hem de offline turnuvalara ev sahipliği yapacak. Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Arapça yapılacak yayınlarla tüm dünyadaki espor severlerin, oyuncuların, oyun firmalarının, markaların, sosyal medya fenomenlerinin ve içerik üreticilerinin odak noktası olacak. Espor tutkunları ininal Espor Arena’dan yapılacak yayınlarla tüm oyunları ve turnuvaları canlı olarak izleyebilecek. Canlı yayınlar Twitch ve YouTube kanallarında tüm izleyicilerle buluşacak. ininal kullanıcılarına, ininal Espor Arena ziyaretlerinde ve etkinliklere katılımlarında özel indirimler ve avantajlar sağlanacak.

Suner: “Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük espor arenasına ana sponsor olarak, ininal ismini verdiğimiz için çok mutluyuz”

ininal Espor Arena ana sponsorluğunu değerlendiren ininal CEO’su Ömer Suner, “ininal olarak 2012'den bugüne Türkiye'deki oyuncuların sevdiği ve en çok kullandığı ödeme yöntemi olduk. Oyunu ve oyuncunun ihtiyaçlarını anlayarak oyuncunun oyun içerisindeki ödemelerini güvenle ve kullanıcı dostu bir yöntemle yapmasını sağlamayı misyon edindik. Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük espor arenasına ana sponsor olarak ininal ismini verdiğimiz için çok mutluyuz. Esporun büyük bir potansiyel taşıdığını düşünüyoruz. Yapılan araştırmalar da bu öngörümüzü doğruluyor. 2020 yılı küresel espor pazarı için önemli bir dönüm noktası olacak. Verilere göre; espor pazarının bu yıl yüzde 26’nın üzerinde büyüyeceğini ve Türkiye’de yaratılan hacmin 1 milyar doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz.

Türkiye’de esporun büyümesine ve gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığımız uzun soluklu iş birliğimizin herkese hayırlı olmasını diliyoruz. Oyuncuları, oyun firmalarını, yayıncıları, sosyal medya fenomenlerini ve markaları tek bir çatı altında toplayacak olan ininal Espor Arena, oyuncular ve içerik yaratıcıları için turnuvaları seyredebilecekleri ve katılabilecekleri bir platform olacak. Arenayı ziyaret eden espor severlerin yanı sıra Twitch ve Youtube yayınları ile toplam erişimin bir yılda 2 milyondan fazla oyun severe ulaşmasını hedefliyoruz. ininal Espor Arena esporculara önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek turnuvalar sayesinde dünyaya açılma fırsatı sunacak” diye konuştu.

Espor Arena Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Bora Çetinoğlu şunları söyledi; “Boğaziçi Ventures olarak uzun yıllardır dijital oyun ve espor ekosistemi içerisinde yer alıyoruz. Dünyada 500 milyon, Türkiye’de ise 10 milyonun üzerinde kişinin takip ettiği bu spor dalı, markalara hedef kitlelerine ulaşabilmek ve özellikle genç kitlenin takdirini kazanmak için büyük fırsatlar sunuyor. ininal’a göstermiş olduğu vizyon nedeniyle teşekkür ederiz. Pek çok marka esporu anlamaya çalışırken ininal ilk yatırım yapan markalardan biri oldu. Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük espor arenasını gerçekten oyuna gönül vermiş kişilerle birlikte açmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz.

İstanbul, ininal Espor Arena’nın da açılmasıyla birlikte espor takımları dev bir altyapıya kavuşuyor. ininal Espor Arena olarak tüm dijital oyun severlerin buluşma noktası olmayı hedefliyoruz. Sadece ünlü takımların değil, herkesin gelip oynayabileceği, sahnede yarışabileceği bir ortam yarattık. Şimdiden sevdiğiniz oyunun takımını kurun, disiplin içinde antrenmanlara başlayın. Çok çekişmeli turnuvalar pek yakında sizlerle buluşacak. ininal Espor Arena, CC Media House’un yetkinlikleri ve deneyimleri ile birlikte ülkemizde pazarlama iletişimi alanında markalara da önemli fırsatlar sunacak. Markalar oldukça geniş, farklı oyuncu ve oyun sever kitlelerine ininal Espor Arena’dan yapılacak yayınlarla dijital ve online mecralardan ulaşabilecek.”

ininal Espor Arena sponsorluğu ile oyun dünyasına sağladıkları katkıya değinen ininal Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gülben Yağcı, “Sponsorluğumuz kapsamında espor alanındaki tüm oyunları, oyuncuları ve oyun ekosistemini destekleyecek bu projeye ismimizi verdiğimiz için çok mutluyuz. ininal Espor Arena Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’da yaşayan oyun tutkunları için cazibe merkezi olacak. Pazarlama stratejimiz doğrultusunda yürüttüğümüz sponsorluk çalışmalarında oyun ve espor dünyasının gelişimine katkı sağlayacak böylesine büyük bir projede yer almak gurur verici. ininal olarak ilk günden bu yana oyuncuların ödemelerini hep en kolay ve en güvenilir şekilde yapmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye’deki tüm oyuncuların tercih ettiği ödeme yöntemi olmak. Bu doğrultuda ininal Espor Arena sponsorluğumuz ile başlattığımız çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Bin 600 kişiyi aşkın kapasite

3 bin 800 metrekarelik bir alanda, bin 600 kişiyi aşkın kapasiteye sahip ininal Espor Arena, aynı sahnede 100 oyuncu ile turnuva gerçekleştirme imkanı sunacak. 4K çözünürlüğünde ve 70 metrekare büyüklüğündeki LED ekran, yayın odası ve stüdyolar, takım ve hakem odaları, VIP lounge, seminer ve toplantı odalarının yanı sıra yayıncı ve sosyal medya fenomenleri için özel ayrılmış alanları da olan ininal Espor Arena’da izleyiciler için kafe ve catering alanları, 120 m2’lik pop-up mağaza ve sergi alanları da bulunacak. ininal Espor Arena, 80 oyun bilgisayarlı dev bir oyun merkezi ve markalar için ziyaretçilerle direkt temasa geçmelerini sağlayacak yaklaşık 850 metrekarelik deneyim alanlarına da ev sahipliği yapacak. ininal Espor Arena tüm bu özellikleri ve ayrıcalıkları ile Türkiye'nin hatta Avrupa ve Ortadoğu bölgesinin oyun merkezi haline gelecek.