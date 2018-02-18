Iniesta'ya astronomik teklif!
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Andres Iniesta'ya Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian'ın astronomik bir teklif yaptığı iddia edilmişti. Katalan kulübünden söz konusu iddialarla ilgili açıklama geldi.
Altyapısından yetiştiği Barcelona'da adını kulübün efsaneleri arasına yazdıran Andres Iniesta'ya Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian'ın yıllık 35 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti.
Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada İspanyol basınındaki iddiaların aksine kendilerine ulaşan hiçbir resmi teklifin olmadığını söyledi.
Valverde, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına "Iniesta için bize herhangi bir teklif gelmedi. Eğer gelirse bunu o zaman konuşuruz." yanıtını verdi.
Kariyeri boyunca Katalan kulübünün formasını giyen Iniesta, geçtiğimiz ekim ayında Barça'yla ömür boyu sözleşme imzalamıştı. (Fanatik)
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