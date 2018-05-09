Iniesta'nın rotası Çin değil Japonya!
Chongqing Dangdai Lifan takımıyla Iniesta'nın anlaştığı iddia edilmişti. Çin kulübü, yaptığı resmi açıklama ile, sadece reklam anlaşması yaptıklarını belirtti. Yeni durak Japonya mı oluyor?
Madrid merkezli Cadena SER radyosu, Iniesta'nın Vissel Kobe ile 3 yıllık anlaşma yapacağını iddia etti.
Chongqing Dangdai Lifan yaptığı resmi açıklama ile; "Iniesta'nın şartlarını karşılayabilecek bir mali yapılandırmaya sahip değiliz." dedi.
Vissel Kobe ile Iniesta arasındaki anlaşmanın detayında, Barcelona'nın Japonya'da bir de futbol akademisi açacağı belirtildi.
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