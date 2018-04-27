Iniesta gözyaşlarıyla veda etti
Barcelona'nın kaptanı Iniesta, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
2002 yılında Barcelona B Takımı'nda A Takıma yükselen İspanyol yıldız geride kalan 15 senede bir çok başarı elde etti.
Iniesta, Barcelona formasıyla 8 La Liga, 6 İspanya Süper Kupası, 5 İspanya Süper Kupası, 4 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 3 kez de UEFA Süper Kupası'nı kazandı.
Iniesta'nın futbol kariyerinde Çin'de devam etmesi bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle