Ingram en yaşlı çaylak ünvanını ele geçirdi
Dün gece oynanan Houston Rockets, Los Angeles Lakers karşılaşması herkese inancın nelere kadir olduğunu gösteren nitelikteydi. Lakers tarafından bir gün önce kadroya katılan Andre Ingram ilk kez NBA maçına çıkma imkanı buldu. 32 yaşındaki Ingram NBA tarihine geçecek unutulmaz bir performansa imza attı.
Yaklaşık 10 senedir NBA'in gelişim liglerinde tam 384 maça çıkan Ingram çok kısa bir dönem Avustralya'ya basketbol oynamak için gitse de hep sırasının gelmesini bekledi. 2007 yılında draft edilemeyip Utah'ın geliştirme takımıyla imzalayan Ingram bütün kariyerini aynı ligde geçirdi. Fizik bölümünden mezun olan ve zaman zaman Matematik eğitmenliği de yapan Ingram için her şey dün gece değişti.
İlk çeyreğin sonunda taraftarların alkışları ve rakip takımın yıldızı Chris Paul'ün tebriğiyle sahaya adımını atan Ingram'ın neler yapabileceğini G-League takip edenler biliyordu. Amansız bir üç sayılık spesiyalisti olan Ingram sahada kaldığı ilk 6 dakika içinde inanılmaz bir şekilde 11 sayı üretti ve Los Angeles taraftarını ayağa kaldırdı. Harika bir oyun sergileyen 32 yaşındaki çaylak savunmada da 3 blok yaparak oyuna katkı vermeyi sürdürdü. Maçın son kısmında ise kendine güveni yerine gelince maçın en kritik topunda eli titremeden kaldırıp üçlüğü yollayarak farkı 3 sayıya indirdi. Karşılaşmadan NBA kayıtlarına göre Houston Rockets galip ayrıldı ama gerçekte tek kazanan vardı o da Andre Ingram.
Andre Ingram karşılaşmayı 19 sayı 6/8 saha içi 4/5 üçlük 3/3 serbest atış 3 ribaund 1 asist 1 top çalma 3 blok ile tamamladı. Taraftar o çizgiye geldiğinde MVP diye haykırırken NBA tarihinde 50 yıldır en çok sayı atan en yaşlı çaylak ünvanını da ele geçirdi. (Basketdergisi)
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