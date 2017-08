14.7 milyon Euro vergi kaçırdığı suçlamasıyla mahkemeye çıkan Cristiano Ronaldo, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Vergilerini her zaman düzenli olarak ödediğini dile getiren Portekizli süperstar, “İngiltere ve İspanya’da her zaman vergilerimi ödedim. İngiltere’de böyle bir problem yaşamadım. Dönmek istememin sebebi bu. Benim her şeyim açıktır. Hiçbir şey gizlemedim. Google’a adımı yazmanız hakkımdaki her şeyi öğrenmek için yeterli olur” ifadelerini kullandı.