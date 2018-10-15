İngiltere'nin son şansı ama 2 isim cezalı! Uluslar Ligi'nin en popüler iddaa...
A Ligi 4. Grup'ta İngiltere adına kritik maç ama 2 isim cezalı! İspanya'da dev isimler emekliliğini açıkladıktan sonra yerlerine gençler hızlı adapte oldu, işte detaylar...
- Wembley'de kazanan İspanya, Uluslar A Ligi 4. Grup'ta 6 puanla zirvede yer alıyor.
- Jordi Alba'nın yokluğunda sol bek Jose Gaya'ya emanet. Pique'nin yokluğunda ise Sergio Ramos'un savunma partneri büyük ihtimalle Nacho olacak.
- Iniesta ve David Silva milli takımı bırakmıştı, yerlerini Dani Ceballos ve Saul Niguez aldı.
- Luke Shaw ve Danny Rose sakat, sol taraf Ben Chilwell'e emanet.
- Hırvatistan maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen John Stones ve Jordan Henderson'un yerine Joe Gomez ve Harry Winks oynayabilir.
- Kadronun en dikkat çeken ismi ise şüphesiz 2000 doğumlu Jadon Sancho. Dortmund'lu oyuncu Hırvatistan karşısında son 15 dakikada görev yaptı, bu sezon 7 Bundesliga maçında 6 asist yaptığını hatırlatmakta fayda var.
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