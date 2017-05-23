İngiltere'den devrim gibi karar!

Espor sadece uluslararası pazarda değil akademik alanda da kendine zemin bulmaya devam ediyor.

Bu halkaya son katılan ise Staffordshire Üniversitesi oldu. Yarattıkları eğitim programıyla elektronik sporu tanıtmak için harekete geçen üniversite üç yıllık bir projeyi hayata geçirecek.

Video oyunlarına ilgi gösteren büyük üniversitelerden biri olarak tanınan Staffordshire, kendi espor organizasyonlarını geliştirmek, geleceğin girişimcilerini yetiştirmek ve rekabetçi platformlardaki uygulamaları tüm yönleriyle ele alacak.