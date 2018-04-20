İngiltere’de şike bombası! Kasten sarı kart gördü! 6 yıl men cezası aldı...
İngiltere Federasyon Kupası’nda geçen sezon, 103 yıl sonra çeyrek finale çıkan ilk amatör kulüp olan Lincoln City’nin savunma oyuncusu Bradley Wood’un şike yaptığı ortaya çıktı.
26 yaşındaki futbolcunun geçen sezon, maçlarda kasten sarı kart gördüğü ve bu konuda yakın çevresine bahis oynattığı, kendisinin de oynadığı açıklandı. Tecrübeli oyuncu, kupada tur atladıkları Ipswich ve Burnley maçlarında kasten sarı kart gördüğünü kabul etti. Bu sezon Alfreton Town’da oynayan futbolcu ayrıca 23 değişik maçta bahis oynadığı itirafında bulundu. Wood’un haber vermesiyle söz konusu maçlara bahis oynayan 7 kişinin toplamda 10 bin Pound (Yaklaşık 57 bin TL) kazanç sağladığı öğrenildi.
İngiltere Futbol Federasyonu, oyuncuya toplam 6 yıl futboldan men ve 3725 Pound para cezası verdi. Öte yandan bu sezon 2. Lig’de yer alan Lincoln City Kulübü’ne, Nisan 2017’de soruşturma hakkında bilgi verildiği, kulübün de oyuncunun sözleşmesini fesh ettiği belirtildi.
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