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Futbol
Haber Giriş: 30.12.2019 - 11:54,Son Güncelleme:/

İngiltere'de korkutan sakatlık! Takım arkadaşı ile çarpıştı...

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İngiltere'de korkutan sakatlık! Takım arkadaşı ile çarpıştı...

İngiltere Championship'te Cardiff City ve Sheffield Wednesday'i karşı karşıya getiren maçta korkutan bir sakatlık yaşandı.

Cardiff City forması giyen Joe Bennett, Sheffield Wednesday ile oynanan maçta ciddi bir sakatlık yaşadı.

Bennett, takım arkadaşı Junior Hoilett ile çarpıştı ve kendisini yerde buldu. Sedye ile kenara alınan 29 yaşındaki oyuncu maça devam edemedi.

Kenara alınan Bennett'in gözündeki şişlik ise dikkat çekti. Gözü tamamen kapanan futbolcu, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı ciddi bir sorunu olmadığını belirtti.

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