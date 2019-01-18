İngiltere'de gözler Londra Derbisi'nde! iddaa'nın favorisi...
Londra Derbisi'nde Arsenal, Chelsea'yi konuk ediyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Hector Bellerin, Nacho Monreal ve Mesut Özil iyileşti. Bellerin ve Monreal'in ilk 11'de maça başlaması, Mesut'un ise yedek kulübesinde olması bekleniyor.
- Geçen sene bu zamanlarda yeni kontrat imzalayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, o kontrat sonrasındaki muhtemel 35 lig maçının sadece 18'ine ilk 11'de başlayabildi. (3 gol - 2 asist)
- Arsenal, üst üste 22 maç yenilmediği bir seri yakalamıştı. Sonrasında oynadığı 8 maçta ise 4 yenilgi aldı.
- Ruben Loftus-Cheek dışında takımda önemli bir eksik yok.
- Takımdan ayrılması beklenen Morata ve sakatlığını yeni atlatan Giroud yerine, 'sahte 9' olarak Hazard'ı izleyebiliriz.
- Deplasmanda oynadıkları son 3 lig maçını 'tek farkla' kazanan Chelsea, 'Top Six' diye adlandırdığımız ekipler arasında deplasmanda oynadığı son 9 maçtan ise sadece 1 galibiyet çıkartabildi. (3 beraberlik - 5 mağlubiyet)
* Top Six: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham.
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