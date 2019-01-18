İngiltere'de gözler Londra Derbisi'nde! iddaa'nın favorisi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİngiltere'de gözler Londra Derbisi'nde! iddaa'nın favorisi...
GeriFutbol İngiltere'de gözler Londra Derbisi'nde! iddaa'nın favorisi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
18.01.2019 - 21:24, Son Güncelleme:

İngiltere'de gözler Londra Derbisi'nde! iddaa'nın favorisi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere'de gözler Londra Derbisi'nde! iddaa'nın favorisi...

Londra Derbisi'nde Arsenal, Chelsea'yi konuk ediyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

Arsenal

- Hector Bellerin, Nacho Monreal ve Mesut Özil iyileşti. Bellerin ve Monreal'in ilk 11'de maça başlaması, Mesut'un ise yedek kulübesinde olması bekleniyor.

- Geçen sene bu zamanlarda yeni kontrat imzalayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, o kontrat sonrasındaki muhtemel 35 lig maçının sadece 18'ine ilk 11'de başlayabildi. (3 gol - 2 asist)

- Arsenal, üst üste 22 maç yenilmediği bir seri yakalamıştı. Sonrasında oynadığı 8 maçta ise 4 yenilgi aldı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 124Arsenal - Chelsea
    3
    2,5Üst
    1,45
    4610kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Chelsea

- Ruben Loftus-Cheek dışında takımda önemli bir eksik yok.

- Takımdan ayrılması beklenen Morata ve sakatlığını yeni atlatan Giroud yerine, 'sahte 9' olarak Hazard'ı izleyebiliriz.

- Deplasmanda oynadıkları son 3 lig maçını 'tek farkla' kazanan Chelsea, 'Top Six' diye adlandırdığımız ekipler arasında deplasmanda oynadığı son 9 maçtan ise sadece 1 galibiyet çıkartabildi. (3 beraberlik - 5 mağlubiyet)

* Top Six: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

İddaa Tahminleri - 19 Ocak 2019Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 19 Ocak Cumartesi iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Galatasaray olağanüstü toplanıyor

Kasımpaşa, Rizespor hazırlıklarına başladı

Burak Yılmaz'a maç öncesi şok tepki!

Galatasaray, Ankaragücü hazırlıklarını noktaladı