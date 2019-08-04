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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.08.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

İngiltere'de DEV MAÇ, iddaa'da TEK MAÇ! Liverpool'un oranı şaşırttı...

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İngiltere'de DEV MAÇ, iddaa'da TEK MAÇ! Liverpool'un oranı şaşırttı...

Liverpool ile Manchester City'yi karşı karşıya getirecek olan Community Shield, iddaa'da TEK MAÇ fırsatıyla oynanabiliyor! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY

- Manchester City'de Ederson ve Fernandinho yok. Kalede Claudio Bravo başlayacak.

- Liverpool'da ise Sadio Mane maç kadrosunda yer almıyor.

- Alisson, Roberto Firmino ve Mohamed Salah'ın maç saatinde hazır olması bekleniyor. Sakatlıktan dönen Naby Keita ve Xherdan Shaqiri için ise son dakikayı bekleyeceğiz...

- İki ekip "Community Shield" adı altında ilk kez karşı karşıya gelecek. Wembley'de daha önce Lig Kupası finalinde boy göstermişler ve sahadan, 1-1 biten maçın penaltılarında 3-1 ile Manchester City olmuştu.

İngilterede DEV MAÇ, iddaada TEK MAÇ Liverpoolun oranı şaşırttı...

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Geçen sezon sadece İngiltere'de değil, dünyanın her yerinde izlenen soluksuz yarışı ligde Man City kazanmıştı. Zirvenin bu müthiş ikilisi şimdi Community Shield Kupası'nda sezonu ilk resmi maçla açıyor.

Liverpool, Klopp'un belirttiği "Biz Man City gibi ciddi paralar harcayıp transfer yapamıyoruz, hele bu sene hiç" durumunda. Sadece defansa Van den Berg takviyesi geldi. Man City de makine düzenindeki takıma Atletico Madrid'den defansif orta saha Rodri'yi kattı. PSV'den de sol bek Angelino geldi.

Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta Copa America ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle iki takım da ideal 11'le çıkamayabilir. Özellikle de ileri uç olarak.

Liverpool'da Mane büyük ihtimal yok, hatta Firmino ve Salah da olmayabilir. Origi, Alex ve Lallana görebiliriz. City'de Agüero ve Jesus olmayabilir. Sterling ile Sane ilk 11 başlayabilir.

Kadroyu iki forvet hattı olarak maç öncesi mutlaka görmek gerek. iddaa'da TEK MAÇ olduğundan bu şartlarda 2,3 gol veya ilk yarı beraberlik düşünülmeli.

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