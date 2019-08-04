İngiltere'de DEV MAÇ, iddaa'da TEK MAÇ! Liverpool'un oranı şaşırttı...
Liverpool ile Manchester City'yi karşı karşıya getirecek olan Community Shield, iddaa'da TEK MAÇ fırsatıyla oynanabiliyor! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
LIVERPOOL - MANCHESTER CITY
- Manchester City'de Ederson ve Fernandinho yok. Kalede Claudio Bravo başlayacak.
- Liverpool'da ise Sadio Mane maç kadrosunda yer almıyor.
- Alisson, Roberto Firmino ve Mohamed Salah'ın maç saatinde hazır olması bekleniyor. Sakatlıktan dönen Naby Keita ve Xherdan Shaqiri için ise son dakikayı bekleyeceğiz...
- İki ekip "Community Shield" adı altında ilk kez karşı karşıya gelecek. Wembley'de daha önce Lig Kupası finalinde boy göstermişler ve sahadan, 1-1 biten maçın penaltılarında 3-1 ile Manchester City olmuştu.
MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?
Geçen sezon sadece İngiltere'de değil, dünyanın her yerinde izlenen soluksuz yarışı ligde Man City kazanmıştı. Zirvenin bu müthiş ikilisi şimdi Community Shield Kupası'nda sezonu ilk resmi maçla açıyor.
Liverpool, Klopp'un belirttiği "Biz Man City gibi ciddi paralar harcayıp transfer yapamıyoruz, hele bu sene hiç" durumunda. Sadece defansa Van den Berg takviyesi geldi. Man City de makine düzenindeki takıma Atletico Madrid'den defansif orta saha Rodri'yi kattı. PSV'den de sol bek Angelino geldi.
Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta Copa America ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle iki takım da ideal 11'le çıkamayabilir. Özellikle de ileri uç olarak.
Liverpool'da Mane büyük ihtimal yok, hatta Firmino ve Salah da olmayabilir. Origi, Alex ve Lallana görebiliriz. City'de Agüero ve Jesus olmayabilir. Sterling ile Sane ilk 11 başlayabilir.
Kadroyu iki forvet hattı olarak maç öncesi mutlaka görmek gerek. iddaa'da TEK MAÇ olduğundan bu şartlarda 2,3 gol veya ilk yarı beraberlik düşünülmeli.
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