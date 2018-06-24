İngiltere turladı! Panama'ya yarım düzine gol
Dünya Kupası G grubu ikinci maçında İngiltere, Panama'yı 6-1 yenerek 2'de 2 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.
STAT: Nizhny Novgorod
HAKEMLER: Ghead Grisha, Redouane Achik, Waleed Ahmed
İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier (Dk. 70 Rose), Young, Henderson, Loftus-Cheek, Lingard (Dk. 63 Delph), Sterling, Kane (Dk. 63 Vardy)
PANAMA: Penedo, Murillo, Torres, Escobar, Davis, Gomez (Dk. 69 Baloy), Barcenas (Dk. 69 Arroyo), Cooper, Godoy (Dk. 73 Avila), Rodriguez, Perez
GOLLER: Dk. 8 - Dk. 40 Stones, Dk. 22 (P) - Dk. 45+1 (P) - Dk. 62 Kane, Dk. 36 Lingard (İngiltere) - Dk. 78 Baloy (Panama)
SARI KARTLAR: Loftus-Cheek (İngiltere) - Cooper, Escobar, Murillo (Panama)
HARRY KANE, PANAMA MAÇINA DAMGA VURDU
Maçta etkili bir görüntü çizen İngiltere ilk yarısını 4-0 önde bitirdiği maçta 6-1 galip gelmeyi başardı. Gareth Southgate ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 8 ve 40.dakikalarda John Stones, 36.dakikada Lingard ile ilk iki golü penaltıdan olmak üzere 22, 45 ve 62.dakikalarda Harry Kane kaydetti. Kane, 5 gole ulaştı ve gol krallığında da zirveye yerleşti.
Öte yandan Dünya Kupası'nda boy gösteren Panama’nın tek golünü ise 78.dakikada Felipe Baloy attı. 37 yaşındaki Baloy'un attığı gol Panama'nın kupa tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.
Gruptan lider çıkmak isteyen İngiltere, iki maçta 8 gol attı ve kalesinde 2 gol gördü. İngilizler, Dünya Kupası’ndaki son maçında liderlik maçında Belçika ile kozlarını paylaşacak. İngiltere ile Belçika arasındaki mücadele 28 Haziran Perşembe günü oynanacak.
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