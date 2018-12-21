İngiltere Premier Lig'de hangi maça iddaa oynamalı? İşte cevabı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİngiltere Premier Lig'de hangi maça iddaa oynamalı? İşte cevabı...
GeriFutbol İngiltere Premier Lig'de hangi maça iddaa oynamalı? İşte cevabı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
21.12.2018 - 21:49, Son Güncelleme:

İngiltere Premier Lig'de hangi maça iddaa oynamalı? İşte cevabı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere Premier Lig'de hangi maça iddaa oynamalı? İşte cevabı...

İngiltere Premier Lig'den son haberler, öne çıkan istatistikler, menajer yorumları, en popüler iddaa seçenekleri... Hepsi burada!

Arsenal - Burnley

- Ev sahibinde defanstaki alternatifsizlik sürüyor. Holding, Bellerin ve Mavropanos sakat, Kolasinac'ın durumu maç saati netleşecek. Sokratis'in ise cezası bitti ve ilk 11'de yer alacak.

- Üst üste 14 lig maçından yenilgisiz (10 galibiyet - 4 beraberlik) ayrılan Arsenal, son maçında Southampton'a kaybetmekten kurtulamamıştı.

- Aubameyang'ın 30 Premier Lig'lik kariyerinde 27 gole katkı sağladığının altını çizelim. (20 gol - 7 asist)

En Çok Oynanan Bahis
  • 107Arsenal - Burnley
    3
    MS1
    1,10
    10282kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Chelsea - Leicester

- Alvaro Morata iyileşti ama Sarri'nin 'false 9' rolünde Eden Hazard'ı kullanmaya devam edeceği söyleniyor.

- Leicester teknik patronu Claude Puel; "Hafta arasında Manchester City karşısında neler yapabileceğimizi gösterdik. Londra deplasmanında da gücümüzü sahaya yansıtmalıyız." açıklamasını yaptı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 116Chelsea - Leicester
    3
    MS1
    1,15
    10495kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Manchester City - Crystal Palace

- Leicester ile oynanan Lig Kupası maçında ilk 11'e geri dönen Kevin De Bruyne ve Sergio Agüero, Crystal Palace karşısında da maça başlayabilir.

- David Silva, Vincent Kompany ve Benjamin Mendy'nin ise rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor.

- 2018 takvim yılında oynadıkları 34 maçın 27'sini kazanan Manchester City, bu 34 maçta rakip filelere tam 93 gol göndermeyi başardı. (4 beraberlik - 3 mağlubiyet)

En Çok Oynanan Bahis
  • 118Man. City -(1,00h) Crystal Palace
    3
    MS1
    1,25
    5860kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Cardiff - Manchester United

- Jose Mourinho ile yollarını ayırıp, sezon sonuna kadar koltuğu Ole Gunnar Solskjaer'e emanet eden Manchester United, Romelu Lukaku ve Alexis Sanchez'den yoksun olarak Cardiff karşısına çıkacak.

- Norveçli çalıştırıcı, Sir Alex Ferguson'ı işaret ederek; "Oyunculuğum zamanında en iyisiyle çalıştım. Ondan, bu tip durumlarla nasıl başa çıkılacağını, oyunculara nasıl davranılacağını öğrendim." dedi ve "Onların yedek kalmayı pek sevmediklerini biliyorum ama kimse de benden çok yedekte beklememiştir." diyerek basın toplantısına neşe kattı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 125Cardiff - Manchester United
    3
    MS2
    1,40
    10168kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
İddaa Tahminleri - 22 Aralık 2018Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 22 Aralık Cumartesi iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İngiltere Premier Lig'de hangi maça iddaa oynamalı? İşte cevabı...

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

Yer yerinden oynayacak! Real Madrid'e geri dönüyor...

Mou'ya sürpriz talip! Inter derken...