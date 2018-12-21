İngiltere Premier Lig'de hangi maça iddaa oynamalı? İşte cevabı...
İngiltere Premier Lig'den son haberler, öne çıkan istatistikler, menajer yorumları, en popüler iddaa seçenekleri... Hepsi burada!
Arsenal - Burnley
- Ev sahibinde defanstaki alternatifsizlik sürüyor. Holding, Bellerin ve Mavropanos sakat, Kolasinac'ın durumu maç saati netleşecek. Sokratis'in ise cezası bitti ve ilk 11'de yer alacak.
- Üst üste 14 lig maçından yenilgisiz (10 galibiyet - 4 beraberlik) ayrılan Arsenal, son maçında Southampton'a kaybetmekten kurtulamamıştı.
- Aubameyang'ın 30 Premier Lig'lik kariyerinde 27 gole katkı sağladığının altını çizelim. (20 gol - 7 asist)
Chelsea - Leicester
- Alvaro Morata iyileşti ama Sarri'nin 'false 9' rolünde Eden Hazard'ı kullanmaya devam edeceği söyleniyor.
- Leicester teknik patronu Claude Puel; "Hafta arasında Manchester City karşısında neler yapabileceğimizi gösterdik. Londra deplasmanında da gücümüzü sahaya yansıtmalıyız." açıklamasını yaptı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Manchester City - Crystal Palace
- Leicester ile oynanan Lig Kupası maçında ilk 11'e geri dönen Kevin De Bruyne ve Sergio Agüero, Crystal Palace karşısında da maça başlayabilir.
- David Silva, Vincent Kompany ve Benjamin Mendy'nin ise rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor.
- 2018 takvim yılında oynadıkları 34 maçın 27'sini kazanan Manchester City, bu 34 maçta rakip filelere tam 93 gol göndermeyi başardı. (4 beraberlik - 3 mağlubiyet)
Cardiff - Manchester United
- Jose Mourinho ile yollarını ayırıp, sezon sonuna kadar koltuğu Ole Gunnar Solskjaer'e emanet eden Manchester United, Romelu Lukaku ve Alexis Sanchez'den yoksun olarak Cardiff karşısına çıkacak.
- Norveçli çalıştırıcı, Sir Alex Ferguson'ı işaret ederek; "Oyunculuğum zamanında en iyisiyle çalıştım. Ondan, bu tip durumlarla nasıl başa çıkılacağını, oyunculara nasıl davranılacağını öğrendim." dedi ve "Onların yedek kalmayı pek sevmediklerini biliyorum ama kimse de benden çok yedekte beklememiştir." diyerek basın toplantısına neşe kattı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle