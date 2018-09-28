İngiltere Premier Lig'de enfes maçlar! iddaa'nın bankosu ise...
Arsenal, Manchester United, Tottenham ve Manchester City... Enfes maçlar öncesi son gelişmelere ve iddaa'nın bankosuna göz atalım...
West Ham - Manchester United
- 3 maçlık cezası sona eren Marcus Rashford kadroda.
- Hafta arası Pogba ile Mourinho arasında yaşanan gerginlik kameralara yansımıştı ama bugünkü basın toplantısında Mourinho, hafta içi en çok çalışan ismin Pogba olduğunu ve West Ham maçı için tahtaya ilk onun adının yazılacağını söyledi.
- Aralarındaki 19 Premier Lig maçında West Ham'ın sadece 1 galibiyeti bulunuyor. (5 beraberlik - 13 Man Utd)
Arsenal - Watford
- Sokratis'in maça yetişeceği açıklandı. (Arsenal)
- Troy Deeney'nin ise iğneyle de olsa sahaya çıkacağı söyleniyor. (Watford)
- Aralarındaki son 3 lig maçının 2'sini Watford kazandı.
Manchester City - Brighton
- Hafta arası oynanan kupa maçında yıldızlaşan Riyad Mahrez'in, Brighton maçında da ilk 11 çıkması bekleniyor.
- Kevin De Bruyne, Eliaquim Managala ve Claudio Bravo'nun sakatlıkları sürüyor.
- Manchester City ev sahipliğinde oynadıkları 8 maçta Brighton galibiyet sevinci yaşayamadı. (2 beraberlik)
Huddersfield - Tottenham
- Tottenham'da Christian Eriksen kesin olarak yok.
- Hugo Lloris ve Michel Vorm'un sakatlıkları sonrası kale, bir kez daha Paulo Gazzaniga'ya emanet olacak.
- 4 maçtır ilk 11'de olmayan Dele Alli tamamen iyileşti ve Pochettino'nun Alli'ye ilk 11'de şans verme şansının yüksek olduğu belirtildi.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle