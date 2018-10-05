İngiltere Premier Lig'de cuma mesaisi! iddaa'nın favorisi ise...
İngiltere Premier Lig'de cuma mesaisi... Brighton, son 3 maçta yenilgi yüzü görmeyen West Ham'ı konuk ediyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'nın favorisine göz atalım...
- Orta sahadan Dale Stephens'in durumu maç saati netleşecek.
- Yine orta sahadan Pascal Gross ise henüz iyileşmedi. Dizindeki sakatlığı tamamen atlattığı açıklanan sol açık Jose Izquierdo'nun ise ilk 11'de başlaması bekleniyor.
- Geçtiğimiz sezon ligde oynadıkları 2 West Ham maçını da kayıpsız atlatmışlardı. (3-0 & 3-1)
West Ham
- Carlos Sanchez ve Jack Wilshere henüz iyileşmedi.
- Yüksek ateş sebebiyle hafta arası birçok antrenmanı kaçıran Javier Hernandez'in kendine geldiği ama maç kadrosunda yer almayacağı açıklandı.
- Dizinde problem olduğu belirtilen Marko Arnautovic ise buna rağmen forma giymeye devam edecek. (6 maç - 4 gol - 1 asist)
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