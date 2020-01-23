İngiltere Premier Lig | Wolves - Liverpool saat kaçta? Hangi kanalda?
Premier Lig'de hafta içi mesaisi, lider Liverpool, Molineux'da Wolves'a konuk olacak. Peki bu kritik maç saat kaçta? Hangi kanalda?
Premier Lig'in lideri Liverpool, Molineux'da Wolves'a konuk olacak. Saat 23:00'te başlayacak mücadeleyi Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma S Sport ile İdman TV'den izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edilebilecek.
Muhtemel 11'ler...
Wolves: Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Moutinho, Neves, Jonny; Neto, Traore, Jimenez.
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold; Gomez; Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Mane, Firmino.
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MAÇ ÖNÜ NOTLAR
- Liverpool, Premier Lig'de 39 maçtır kaybetmiyor!
- Wolves, bu sezon Premier Lig’de geri düştüğü maçlarda en fazla puan alan takım.
- Liverpool'da 93 lig maçına çıkıp 88 gole doğrudan etki sağlayan Salah, geçen sezon Wolverhampton deplasmanında 1 gol 1 asist ile takımına katkı sağlamıştı.
- Liverpool, Joe Gomez ilk 11'e girdiğinden beri oynadığı 7 lig maçında kalesini gole kapattı. (KG YOK - 1,75)
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