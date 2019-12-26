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Futbol
26.12.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

İngiltere Premier Lig | Tottenham - Brighton

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İngiltere Premier Lig | Tottenham - Brighton

Chelsea'ye kaybedip taraftarlarını üzen Tottenham, son 7 lig maçında sadece 1 galibiyeti olan Brighton'ı ağırlıyor. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...

Jose Mourinho sonrası atağa kalkan Tottenham, Chelsea'ye kaybedip taraftarlarını hüsrana uğratmıştı. Son maçlarda formsuz bir görüntüde olan Brighton'ı ağırlayacaklar.

Muhtemel 11'ler...

Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Rose; Ndombele, Dier; Sissoko, Alli, Eriksen; Kane.​

Brighton: Ryan; Webster, Dunk, Burn; Bissouma, Propper, Stephens, Mooy, Trossard; Maupay, Connolly.

İngiltere Premier Lig | Tottenham - Brighton

İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE CANLI BAHİS MİSLİ.COM'DA!

Graham Scott ilk düdüğü çaldığı andan itibaren Canlı Bahis, Misli.com'da olacak!

Canlı Bahis oynarken işinize yarayabilecek bazı istatistikler şu şekilde...

- Tottenham 1991’den bu yana evindeki Boxing Day maçlarında mağlup olmadı.

- Tottenham’ın Jose Mourinho göreve geldikten sonra çıktığı 6 Premier Lig maçının 5’i 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Tottenham’ın ligdeki son 6 maçında ilk yarı gol atıldı.

- Brighton ligde 7 maçtır gol yiyor.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...


MevzuBahis | 26-27 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

İngiltere Premier Lig | Tottenham - Brighton


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