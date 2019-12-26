İngiltere Premier Lig | Tottenham - Brighton
Chelsea'ye kaybedip taraftarlarını üzen Tottenham, son 7 lig maçında sadece 1 galibiyeti olan Brighton'ı ağırlıyor. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Jose Mourinho sonrası atağa kalkan Tottenham, Chelsea'ye kaybedip taraftarlarını hüsrana uğratmıştı. Son maçlarda formsuz bir görüntüde olan Brighton'ı ağırlayacaklar.
Muhtemel 11'ler...
Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Rose; Ndombele, Dier; Sissoko, Alli, Eriksen; Kane.
Brighton: Ryan; Webster, Dunk, Burn; Bissouma, Propper, Stephens, Mooy, Trossard; Maupay, Connolly.
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Canlı Bahis oynarken işinize yarayabilecek bazı istatistikler şu şekilde...
- Tottenham 1991’den bu yana evindeki Boxing Day maçlarında mağlup olmadı.
- Tottenham’ın Jose Mourinho göreve geldikten sonra çıktığı 6 Premier Lig maçının 5’i 2.5 gol üzeri tamamlandı.
- Tottenham’ın ligdeki son 6 maçında ilk yarı gol atıldı.
- Brighton ligde 7 maçtır gol yiyor.
Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...
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