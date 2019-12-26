İngiltere Premier Lig | Manchester United - Newcastle
Watford'a kaybedip kafalarda soru işareti bırakmaya devam eden Manchester United, Old Trafford'da Newcastle'ı konuk edecek. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
6 maçlık yenilmezlik serisi sonrası Watford'a kaybedip şaşırtan Manchester United, son 4 lig maçının 3'ünden galibiyet çıkartan Newcastle'ı ağırlayacak.
Muhtemel 11'ler...
Manchester Utd: De Gea; Wan-Bissaka; Lindelof, Maguire, Young; Fred, McTominay; James, Pogba, Rashford; Martial.
Newcastle: Dubravka; Manquillo, Lejeune, Fernandez, Schar, Willems; Atsu, Hayden, Shelvey, Almiron; Joelinton.
İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE CANLI BAHİS MİSLİ.COM'DA!
Kevin Friend ilk düdüğü çaldığı andan itibaren Canlı Bahis, Misli.com'da olacak!
Canlı Bahis oynarken işinize yarayabilecek bazı istatistikler şu şekilde...
- Manchester United, ligde oynadığı son 13 maçta kalesini gole kapatamadı.
- Kırmızı Şeytanlar, Boxing Day'de çıktığı lig maçlarında elde ettiği 20 galibiyetle bu alanda zirvede!
- Newcastle son 8 maçtan çıkardığı 16 puanla, aynı periyotta sadece Liverpool ve Leicester'a geçildi.
- Newcastle TD Steve Bruce, Old Trafford'da çıktığı 10 maçın hiçbirini kazanamadı! (1 beraberlik - 9 mağlubiyet)
Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle