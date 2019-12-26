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Futbol
26.12.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

İngiltere Premier Lig | Manchester United - Newcastle

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İngiltere Premier Lig | Manchester United - Newcastle

Watford'a kaybedip kafalarda soru işareti bırakmaya devam eden Manchester United, Old Trafford'da Newcastle'ı konuk edecek. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...

6 maçlık yenilmezlik serisi sonrası Watford'a kaybedip şaşırtan Manchester United, son 4 lig maçının 3'ünden galibiyet çıkartan Newcastle'ı ağırlayacak.

Muhtemel 11'ler...

Manchester Utd: De Gea; Wan-Bissaka; Lindelof, Maguire, Young; Fred, McTominay; James, Pogba, Rashford; Martial. 

Newcastle: Dubravka; Manquillo, Lejeune, Fernandez, Schar, Willems; Atsu, Hayden, Shelvey, Almiron; Joelinton.

İngiltere Premier Lig | Manchester United - Newcastle

İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE CANLI BAHİS MİSLİ.COM'DA!

Kevin Friend ilk düdüğü çaldığı andan itibaren Canlı Bahis, Misli.com'da olacak!

Canlı Bahis oynarken işinize yarayabilecek bazı istatistikler şu şekilde...

- Manchester United, ligde oynadığı son 13 maçta kalesini gole kapatamadı.

- Kırmızı Şeytanlar, Boxing Day'de çıktığı lig maçlarında elde ettiği 20 galibiyetle bu alanda zirvede!

- Newcastle son 8 maçtan çıkardığı 16 puanla, aynı periyotta sadece Liverpool ve Leicester'a geçildi.

- Newcastle TD Steve Bruce, Old Trafford'da çıktığı 10 maçın hiçbirini kazanamadı! (1 beraberlik - 9 mağlubiyet)

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...


MevzuBahis | 26-27 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

İngiltere Premier Lig | Manchester United - Newcastle


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

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