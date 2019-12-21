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Futbol
21.12.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

İngiltere Premier Lig | Manchester City - Leicester City

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İngiltere Premier Lig | Manchester City - Leicester City

Zirvenin epey uzağında kalan Manchester City, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nin formasını giydiği Leicester City ile karşılaşacak. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Etihad'da Manchester City'ye konuk olacak...

Muhtemel 11'ler...

Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, İlkay Gündoğan; Bernardo, Jesus, Sterling.

Leicester City: Schmeichel; Pereira, Çağlar Söyüncü, Evans, Chilwell; Perez, Tielemans, Ndidi, Maddison, Barnes; Vardy

İngiltere Premier Lig | Manchester City - Leicester City

Premier Ligde gözler bu maçta Leicesterın Etihadda iddaa oranı...
Premier Lig'de gözler bu maçta! Leicester'ın Etihad'da iddaa oranı...

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İngiltere Premier Lig | Manchester City - Leicester City

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