İngiltere Premier Lig | Leicester - West Ham: Ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? Çağlar Söyüncü oynuyor mu?

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, King Power'da West Ham'ı konuk edecek. Saat 22:30'da başlayacak mücadeleyi David Coote yönetecek. Karşılaşma S Sport ve İdman TV'den izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler...

Leicester: Schmeichel; Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell; Mendy, Maddison, Tielemans, Perez, Barnes; Vardy.

West Ham: Randolph; Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell; Rice, Noble, Fornals, Snodgrass, Lanzini; Haller.

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Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Leicester formasıyla West Ham'a karşı mücadele ederken, siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

- Leicester City'nin Premier Lig'de oynadığı son 6 maçta 2.5 gol barajı aşıldı. (2.5 ÜST - 1,48)

- Bu 6 maçın 4'ünü kaybeden Leicester City, Brendan Rodgers yönetiminde çıktığı ilk 27 Premier Lig maçında ise sadece 5 kez kaybetmişti.

- İki takım arasında oynanan son 10 lig maçının sadece 1'ini West Ham kazanabildi.

- Premier Lig'deki ilk 7 şutunda 3 gol atan Haller, sonraki 3 golünü ise 40 şutta atabildi.

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Çağlar Söyüncü, Altınordu forması giyerken hayalini anlatmıştı...