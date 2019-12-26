İngiltere Premier Lig | Leicester City - Liverpool
Boxing Day'de tüm gözler bu maçın üzerinde olacak! Leicester City'nin Liverpool'u konuk edeceği karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Premier Lig'de nefesler tutuldu, herkesin gözü bu maçta! Leicester City, Liverpool'u konuk edecek...
Muhtemel 11'ler...
Leicester City: Schmeichel; Ricardo Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell; Ndidi, Tielemans, Maddison; Perez, Albrighton, Vardy.
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Keita, Wijnaldum; Salah, Mane, Firmino.
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Canlı Bahis oynarken işinize yarayabilecek bazı istatistikler şu şekilde...
- İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünü Liverpool kazandı. Diğer maç ise berabere bitti.
- Leicester City, evinde oynadığı son 11 resmi maçı kaybetmedi! (8 galibiyet - 3 beraberlik)
- Premier Lig'de 2019'un en golcü ismi Jamie Vardy! (29 gol - ikincisi Sadio Mane 23 gol)
- Liverpool, Premier Lig'de oynadığı son 26 maçın 25'ini kazanmayı başardı.
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