İngiltere Premier Lig | Everton - Burnley
Carlo Ancelotti ile anlaşan Everton, 325 maçtır Burnley'nin başında olan Sean Dyche'ı ağırlayacak. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Real Madrid, PSG, Milan, Chelsea, Bayern gibi devlerden sonra Everton'ın başına geçip şaşırtan Carlo Ancelotti'nin ilk maçı... Goodison Park'ta son 4 sezonda oynanan maçlardan sadece 1'ini kazanabilen Burnley neler yapacak?
Muhtemel 11'ler...
Everton: Jordan Pickford, Djibril Sidibe, Michael Keane, Yerry Mina, Lucas Digne, Alex Iwobi, Tom Davies, Gylfi Sigurdsson, Bernard, Richarlison, Dominic Calvert-Lewin.
Burnley: Nick Pope, Phil Bardsley, James Tarkowski, Ben Mee, Erik Pieters, Jeff Hendrick, Daniel Drinkwater, Jack Cork, Dwight McNeil, Chris Wood, Ashley Barnes.
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Canlı Bahis oynarken işinize yarayabilecek bazı istatistikler şu şekilde...
- İki takım arasında Premier Lig'de oynanan 11 maçta hiç beraberlik yaşanmadı!
- Everton, Boxing Day'de Goodison Park'ta oynadığı son 2 maçı kaybetti.
- Burnley, Boxing Day'de deplasmanda oynadığı son 15 maçın sadece 1'ini kazanabildi.
Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...
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