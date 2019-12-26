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Futbol
26.12.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

İngiltere Premier Lig | Everton - Burnley

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İngiltere Premier Lig | Everton - Burnley

Carlo Ancelotti ile anlaşan Everton, 325 maçtır Burnley'nin başında olan Sean Dyche'ı ağırlayacak. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...

Real Madrid, PSG, Milan, Chelsea, Bayern gibi devlerden sonra Everton'ın başına geçip şaşırtan Carlo Ancelotti'nin ilk maçı... Goodison Park'ta son 4 sezonda oynanan maçlardan sadece 1'ini kazanabilen Burnley neler yapacak?

Muhtemel 11'ler...

Everton: Jordan Pickford, Djibril Sidibe, Michael Keane, Yerry Mina, Lucas Digne, Alex Iwobi, Tom Davies, Gylfi Sigurdsson, Bernard, Richarlison, Dominic Calvert-Lewin.

Burnley: Nick Pope, Phil Bardsley, James Tarkowski, Ben Mee, Erik Pieters, Jeff Hendrick, Daniel Drinkwater, Jack Cork, Dwight McNeil, Chris Wood, Ashley Barnes.

İngiltere Premier Lig | Everton - Burnley

İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE CANLI BAHİS MİSLİ.COM'DA!

Anthony Taylor ilk düdüğü çaldığı andan itibaren Canlı Bahis, Misli.com'da olacak!

Canlı Bahis oynarken işinize yarayabilecek bazı istatistikler şu şekilde...

- İki takım arasında Premier Lig'de oynanan 11 maçta hiç beraberlik yaşanmadı!

- Everton, Boxing Day'de Goodison Park'ta oynadığı son 2 maçı kaybetti.

- Burnley, Boxing Day'de deplasmanda oynadığı son 15 maçın sadece 1'ini kazanabildi.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...


MevzuBahis | 26-27 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

İngiltere Premier Lig | Everton - Burnley


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

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