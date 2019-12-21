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Futbol
21.12.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

İngiltere Premier Lig | Everton - Arsenal

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İngiltere Premier Lig | Everton - Arsenal

Unai Emery sonrası takımın başına Mikel Arteta'yı getiren Arsenal, İspanyol teknik adamın ilk maçında Everton'a konuk olacak. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...

Arsenal'de Unai Emery sonrası takımın başına kimin geçeceği merak ediliyordu...

Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Mikel Arteta ile anlaşma sağlandı ve İspanyol teknik adam ilk maçında, Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'a konuk olacak.

Muhtemel 11'ler...

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Mina, Baines; Iwobi, Davies, Holgate, Bernard; Richarlison, Calvert-Lewin.

Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Chambers, Sokratis, Saka; Guendouzi, Torreira; Pepe, Mesut Özil, Martinelli; Aubameyang.

İngiltere Premier Lig | Everton - Arsenal

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İngiltere Premier Lig | Everton - Arsenal

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