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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.07.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

İngiltere penaltılarla çeyrek finalde

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İngiltere penaltılarla çeyrek finalde

2018 Dünya Kupası'nda Kolombiya ve İngiltere karşı karşıya geldi. Mücadeleyi penaltı atışları sonunda 4-3 galip gelen İngiltere kazandı. Ada temsilcisi Harry Kane'in 57. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Yerry Mina, 90+3'te maç uzatmalara taşıyan golü kaydetti. Kane kupada 6, Mina ise 3 gole ulaştı. Bu skor sonucunda İngilizler çeyrek final etabında İsviçre'yi mağlup eden İsveç'in rakibi oldu.

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında İngiltere, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Kolombiya'yı penaltılar sonucunda 4-3 mağlup ederek son çeyrek finalist oldu. İngiltere çeyrek finalde İsveç ile eşleşti. Maçın oynandığı Spartak Stadyumu'nda Kolombiyalı taraftarlar çoğunlukta bulunurken, İngiltere Milli Takımı sahaya ıslıklar eşliğinde çıktı.

STAT: Spartak

HAKEMLER: Mark Geiger, Joe Fletcher, Frank Anderson

KOLOMBİYA: Ospina, Arias (Dk. 116 Zapata), Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Carlos Sanchez (Dk. 79 Uribe), Lerma (Dk. 62 Bacca), Barrios, Cuadrado, Quintero (Dk. 88 Muriel), Falcao

İNGİLTERE: Pickford, Walker (Dk. 112 Rashford), Stones, Maguire, Trippier, Henderson, Dele Alli (Dk. 81 Dier), Lingard, Young (Dk. 102 Rose), Sterling (Dk. 88 Vardy), Kane

GOLLER: Dk. 90+2 Mina (Kolombiya) - Dk. 57 (P) Kane (İngiltere)

SARI KARTLAR: Barrios, Arias, Sanchez, Falcao, Bacca (Kolombiya) - Henderson, Lingard (İngiltere)

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Kolombiya - İngiltere maçından kareler
Kolombiya - İngiltere maçından kareler

MAÇTAN DAKİKALAR

53'üncü dakikada İngiltere'nin kullandığı köşe vuruşunda topa vurmak isteyen Kane ceza sahası içinde Sanchez tarafından düşürüldü ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

57'nci dakikada Kolombiya'nın itirazları sonucu dört dakika duran oyun sonrası topun başına geçen Kane, penaltı vuruşunu kalecinin soluna doğru yaptı ve kaleci Ospina'yı avladı: 0-1.

90+2'nci dakikada Cuadrado'nun kullandığı köşe vuruşunda yükselerek kafa vuruşu yapan Mina, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve penaltı atışlarına gidildi.

Kolombiya'nın ilk penaltı atışında topun başına gelen Falcao, ağları sarstı: 2-1.

İngiltere'nin ilk penaltısında Kane topun başına geldi. İngiliz yıldız düzgün vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.

Kolombiya'nın ikinci penaltısında Cuadrado meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.

İngiltere'nin ikinci penaltı vuruşunu Rashford kullandı. Genç futbolcunun sert vuruşu filelere gitti: 3-3.

Kolombiya'nın üçüncü penaltısında meşin yuvarlağın başına geçen Muriel, kaleci ile topu ayrı köşelere gönderdi: 4-3.

İngiltere'nin üçüncü penaltısında Henderson'ın vuruşunu Ospina çıkardı.

Kolombiya'nın dördüncü penaltısında topun başına Uribe geçti. Uribe'nin vuruşu direkten döndü.

İngiltere'nin dördüncü penaltı vuruşunda Trippier topu ağlara gönderdi: 4-4.

Kolombiya'nın beşinci penaltısında Bacca'nın vuruşunu Pickford kurtardı.

İngiltere'nin beşinci penaltısında Dier'ın vuruşu ağlara gitti ve İngiltere penaltılar sonucunda Kolombiya'yı 5-4 mağlup etti.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNDE BULUNAN OSPINA VE MINA, MAÇIN TAMAMINDA SAHADA KALDI

Kolombiya ile İngiltere arasındaki nefes kesen mücadelede Fenerbahçeli futbolseverlerin gözü Kolombiyalı kaleci David Ospina ve stoper Yerry Mina'daydı. Sarı lacivertli kulübün yeni sezon transfer listesinde yer alan iki futbolcu, İngiltere'ye karşı başarılı bir oyun sergilerken, Mina son dakikada attığı golle maçı uzatmalara taşıyan isim oldu. Sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu'nun ısrarla istediği Barcelonalı stoper Mina, bu maçta attığı golle birlikte turnuvadaki üçüncü golüne imza attı.

Öte yandan uzun yıllar Türkiye'de Galatasaray forması giyen Kolombiyalı kaleci Faryd Aly Mondragon, karşılaşma öncesinde kısa bir konuşma yaptı.

Dünya Kupası'nda son 8 eşleşmeleri ise şu şekilde oldu:

Rusya - Hırvatistan
Brezilya-Belçika
Uruguay-Fransa
İsveç - İngiltere

 

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