İngiltere Ligi'nde maçlar neden ertelendi?
İngiltere Ligi'nde bugün oynanacak olan 2 maç, alınan karar ile farklı bir tarihe ertelendi. FA Cup Çeyrek Final mücadelelerinde herhangi bir değişiklik olmazken, ertelenen mücadeleler Premier Lig'de oynanacak olan West Ham United-Manchester United, Manchester City-Brighton maçlarında gerçekleşti. Peki, İngiltere Ligi'nde maçlar neden ertelendi? İşte, detaylı bilgiler
İngiltere Ligi'nde maçlar neden ertelendi sorusu, bu ligi yakından takip eden futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Bugün oynanacak olan West Ham United-Manchester United ve Manchester City-Brighton maçlarının oynanmayacak olması nedeniyle araştırmalar başladı. İngiltere Ligi'nde bu mücadelelerin ertelenmesinin nedeni olarak Londra'daki olumsuz hava koşulları gösterildi.
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