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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
30.10.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

İngiltere Lig Kupası'nda dev eşleşmeler, iddaa'da TEK MAÇ! Banko tercihler...

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İngiltere Lig Kupası'nda dev eşleşmeler, iddaa'da TEK MAÇ! Banko tercihler...

İngiltere Lig Kupası Son 16 turunda birbirinden çekişmeli eşleşmelere Misli.com'da Tek Maç olarak iddaa oynayabilir, karşılaşmalar esnasında Canlı Bahis alabilirsiniz! İşte takımlardan son haberler ve öne çıkan istatistikler...

İngiltere Lig Kupası Son 16 turunda Liverpool'un konuğu Arsenal, Chelsea'nin konuğu ise Manchester United olacak! Takımlardan son haberlere göz atalım...

LIVERPOOL - ARSENAL

* Jurgen Klopp, Arsenal'e karşı Liverpool'un kalesinde Caoimhin Kelleher'ın olacağını açıkladı.

* Ki-Jana Hoever, Curtis Jones ve Harvey Elliott gibi genç isimleri de sahada görebiliriz.

* Arsenal'de ise Mesut Özil maç kadrosunda! Gabriel Martinelli hücumun en ilerisinde yer alabilir.

* Unai Emery'nin de Klopp gibi rotasyonlu bir kadro ile maça çıkması şaşırtıcı olmaz.

İngiltere Lig Kupasında dev eşleşmeler, iddaada TEK MAÇ Banko tercihler...

CHELSEA - MANCHESTER UNITED

* Frank Lampard'ın Grimsby ile oynanan Lig Kupası maçında şans verdiği 2001'li İskoç Billy Gilmour, Kante ve Barkley'nin yokluğunda orta sahada bir kez daha formayı sırtına geçirebilir.

* Kepa yerine kalede Willy Caballero başlayacak, yine Grimsby maçında şans bulup 1 gol ve 1 asistle oynayan Reece James'i de sağ bekte görebiliriz.

* Manchester United cephesinde ise Solskjaer'in Anthony Martial ve Andeas Pereira gibi isimleri dinlendirmesi bekleniyor.

* Partizan deplasmanında sol bek performansı sınıfı geçen Brandon Williams'ı da ilk 11'de izlersek şaşırmayalım.

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Arsenal menajeri Unai Emery, Mesut Özil'i maç kadrosuna aldığını açıkladı!

 

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