İngiltere Lig Kupası'nda dev eşleşmeler, iddaa'da TEK MAÇ! Banko tercihler...

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İngiltere Lig Kupası Son 16 turunda Liverpool'un konuğu Arsenal, Chelsea'nin konuğu ise Manchester United olacak! Takımlardan son haberlere göz atalım...
LIVERPOOL - ARSENAL
* Jurgen Klopp, Arsenal'e karşı Liverpool'un kalesinde Caoimhin Kelleher'ın olacağını açıkladı.
* Ki-Jana Hoever, Curtis Jones ve Harvey Elliott gibi genç isimleri de sahada görebiliriz.
* Arsenal'de ise Mesut Özil maç kadrosunda! Gabriel Martinelli hücumun en ilerisinde yer alabilir.
* Unai Emery'nin de Klopp gibi rotasyonlu bir kadro ile maça çıkması şaşırtıcı olmaz.
CHELSEA - MANCHESTER UNITED
* Frank Lampard'ın Grimsby ile oynanan Lig Kupası maçında şans verdiği 2001'li İskoç Billy Gilmour, Kante ve Barkley'nin yokluğunda orta sahada bir kez daha formayı sırtına geçirebilir.
* Kepa yerine kalede Willy Caballero başlayacak, yine Grimsby maçında şans bulup 1 gol ve 1 asistle oynayan Reece James'i de sağ bekte görebiliriz.
* Manchester United cephesinde ise Solskjaer'in Anthony Martial ve Andeas Pereira gibi isimleri dinlendirmesi bekleniyor.
* Partizan deplasmanında sol bek performansı sınıfı geçen Brandon Williams'ı da ilk 11'de izlersek şaşırmayalım.
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Arsenal menajeri Unai Emery, Mesut Özil'i maç kadrosuna aldığını açıkladı!
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