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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2020 - 17:56,Son Güncelleme:/

İngiltere Lig Kupası | Leicester City - Aston Villa

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İngiltere Lig Kupası | Leicester City - Aston Villa

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında, milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'nin konuğu Aston Villa olacak. Karşılaşmayı anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu takip edebileceksiniz...

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını terlettiği Leicester City, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Aston Villa'yı konuk edecek.

Muhtemel 11'ler...

Leicester City: Schmeichel; Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell; Ndidi; Perez, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy.

Aston Villa: Nyland; Konsa, Mings, Hause; Guilbert, Luiz, Hourihane, Taylor; Trezeguet, Kodjia, Grealish.

İngiltere Lig Kupası | Leicester City - Aston Villa

CANLI BAHİS İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!

- Leicester City’nin oynadığı son 4 maç "2.5 ÜST" tamamlandı.

- Leicester City’nin oynadığı son 6 Premier Lig maçında ilk yarı gol atılırken, bu maçların 5’i ise "İY 1.5 ÜST" oldu.

- Leicester City, Premier Lig’de Liverpool’dan sonra en az gol yiyen takım.

İngiltere Lig Kupası | Leicester City - Aston Villa

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 8-9-10 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden bahis uzmanı Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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