İngiltere Lig Kupası | Leicester City - Aston Villa
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında, milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'nin konuğu Aston Villa olacak. Karşılaşmayı anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu takip edebileceksiniz...
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını terlettiği Leicester City, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Aston Villa'yı konuk edecek.
Muhtemel 11'ler...
Leicester City: Schmeichel; Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell; Ndidi; Perez, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy.
Aston Villa: Nyland; Konsa, Mings, Hause; Guilbert, Luiz, Hourihane, Taylor; Trezeguet, Kodjia, Grealish.
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- Leicester City’nin oynadığı son 4 maç "2.5 ÜST" tamamlandı.
- Leicester City’nin oynadığı son 6 Premier Lig maçında ilk yarı gol atılırken, bu maçların 5’i ise "İY 1.5 ÜST" oldu.
- Leicester City, Premier Lig’de Liverpool’dan sonra en az gol yiyen takım.
Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...
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