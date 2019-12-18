İngiltere Lig Kupası | Everton - Leicester
Premier Lig'de Liverpool'u yakından takip eden Leicester, Lig Kupası çeyrek final maçında, Goodison Park'ta Everton'a konuk olacak. Karşılaşmayı anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Bir tarafta Çağlar Söyüncü, diğer tarafta Cenk Tosun! Lig Kupası çeyrek final maçında Everton'ın konuğu Leicester City olacak...
Muhtemel 11'ler...
Everton: Pickford; Digne, Mina, Keane, Coleman; Bernard, Holgate, Sigurdsson, Iwobi; Calvert-Lewin (Cenk), Richarlison.
Leicester: Ward; Justin, Morgan (Çağlar), Evans, Fuchs; Choudhury, Praet, Tielemans; Perez, Albrighton; Iheanacho.
Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, El Clasico'yu değerlendirdi...
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