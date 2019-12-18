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Futbol
18.12.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

İngiltere Lig Kupası | Everton - Leicester

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İngiltere Lig Kupası | Everton - Leicester

Premier Lig'de Liverpool'u yakından takip eden Leicester, Lig Kupası çeyrek final maçında, Goodison Park'ta Everton'a konuk olacak. Karşılaşmayı anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...

Bir tarafta Çağlar Söyüncü, diğer tarafta Cenk Tosun! Lig Kupası çeyrek final maçında Everton'ın konuğu Leicester City olacak...

Muhtemel 11'ler...

Everton: Pickford; Digne, Mina, Keane, Coleman; Bernard, Holgate, Sigurdsson, Iwobi; Calvert-Lewin (Cenk), Richarlison.

Leicester: Ward; Justin, Morgan (Çağlar), Evans, Fuchs; Choudhury, Praet, Tielemans; Perez, Albrighton; Iheanacho.

İngiltere Lig Kupası | Everton - Leicester

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İngiltere Lig Kupası | Everton - Leicester

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