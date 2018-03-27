İngiltere İtalya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İngiltere İtalya maçı ile Dünya Kupası'ndaki hazırlık süreci devam ediyor. Sterling, İnsigne, Florenzi gibi yıldız isimlerin forma giyeceği karşılaşma birçok ülkeden on binlerce futbolsever taraınfan canlı takip edilecek. Peki, İngiltere İtalya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, İngiltere İtalya öncesi bazı bilgiler
İngiltere İtalya maçı ile futbol şöleni devam ediyor. Dünya Kupası'na katılım sağlayacak takımların koordinasyonu kuvvetlendirme amacıyla sahaya çıkacağı hazırlık karşılaşmaları, İngiltere İtalya maçı ile devam ediyor. Peki, milyonlarca kişinin merakla araştırdığı İngiltere İtalya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylı bilgiler
İNGİLTERE İTALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Hazırlık karşılaşması kapsamında İngiltere, kendi sahasında İtalya'yı konuk edecek. 27 Mart Salı günü saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşma, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.
EMRE CAN'DAN İNGİLTERE AÇIKLAMASI
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Emre Can, transfer dedikodularıyla ilgili yorum yapmayacağını ve önceliğinin bir an önce sahalara dönmek olduğunu bildirdi.
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesinde yer alan Türk asıllı Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basında benimle ilgili ilginç haberler çıkıyor. Yalan haberler ya da dedikodularla ilgili daha fazla yorum yapmayacağım. Sakatlığımın geçmesi için çalışıyorum. Bir an önce sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
2014 yılında 10 milyon sterlin bonservisle Bayer Leverkusen'den İngiliz temsilcisine giden 24 yaşındaki futbolcu, 168 maçta forma giydi ve 14 gol attı.
Yıldız futbolcuyu, İtalya ekibi Juventus'un renklerine bağlamak istediği İngiliz basınına yansımıştı.
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