İngiltere İtalya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
27.03.2018 - 16:38, Son Güncelleme:

İngiltere İtalya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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İngiltere İtalya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere İtalya maçı ile Dünya Kupası'ndaki hazırlık süreci devam ediyor. Sterling, İnsigne, Florenzi gibi yıldız isimlerin forma giyeceği karşılaşma birçok ülkeden on binlerce futbolsever taraınfan canlı takip edilecek. Peki, İngiltere İtalya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, İngiltere İtalya öncesi bazı bilgiler

İngiltere İtalya maçı ile futbol şöleni devam ediyor. Dünya Kupası'na katılım sağlayacak takımların koordinasyonu kuvvetlendirme amacıyla sahaya çıkacağı hazırlık karşılaşmaları, İngiltere İtalya maçı ile devam ediyor. Peki, milyonlarca kişinin merakla araştırdığı İngiltere İtalya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylı bilgiler

İNGİLTERE İTALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Hazırlık karşılaşması kapsamında İngiltere, kendi sahasında İtalya'yı konuk edecek. 27 Mart Salı günü saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşma, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

EMRE CAN'DAN İNGİLTERE AÇIKLAMASI

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Emre Can, transfer dedikodularıyla ilgili yorum yapmayacağını ve önceliğinin bir an önce sahalara dönmek olduğunu bildirdi.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesinde yer alan Türk asıllı Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basında benimle ilgili ilginç haberler çıkıyor. Yalan haberler ya da dedikodularla ilgili daha fazla yorum yapmayacağım. Sakatlığımın geçmesi için çalışıyorum. Bir an önce sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

2014 yılında 10 milyon sterlin bonservisle Bayer Leverkusen'den İngiliz temsilcisine giden 24 yaşındaki futbolcu, 168 maçta forma giydi ve 14 gol attı.

Yıldız futbolcuyu, İtalya ekibi Juventus'un renklerine bağlamak istediği İngiliz basınına yansımıştı.

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