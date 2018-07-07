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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
07.07.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

İngiltere Dünya Kupası'nda yarı finalde!

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İngiltere Dünya Kupası'nda yarı finalde!

Dünya Kupası'nda İsveç ile İngiltere çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. İngilizler sahadan 2-0 üstün ayrılarak yarı finale yükseldi. İngilizlerin rakibi Rusya-Hırvartistan maçının galibi olacak.

12. dakikada İsveç , Viktor Claesson ile gole çok yaklaştı; fakat top kaleyi bulmadı. 19. dakikada da Harry Kane'in şutu kaleyi bulmadı. Dakikalar 30'u gösterdiğinde İngilizlerin golü geldi. Harry Maguire fafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. İlk yarı İngiltere'nin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

İngiltere ikinci yarıya da etkili başladı. 58. dakikada Dele Alli kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımına rahat bir nefes aldırdı. İsveç farkı bire indirmek için 70.dakikada gole çok yaklaştı. Berg'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşu kaleci son anda çıkardı. 77. dakikada İngiltere için oyuncu değişikliği. Dele Alli çıkan oyuncu, Fabian Delph giren oyuncu. 82. dakikada Jesse Lingard harika şut geldi! Fakat İsveç defansı topun daha ileri gitmesini engelledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere sahadan 2-0 üstün ayrılarak adını yarı finale yazdıdan taraf oldu.

İngiltere 11 Temmuz'da saat 21'de yarı final maçına çıkacak. Rusya Hırvatistan maçının galibi ile yarı finalde kozlarını paylaşacak.

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