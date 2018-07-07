İngiltere Dünya Kupası'nda yarı finalde!
Dünya Kupası'nda İsveç ile İngiltere çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. İngilizler sahadan 2-0 üstün ayrılarak yarı finale yükseldi. İngilizlerin rakibi Rusya-Hırvartistan maçının galibi olacak.
12. dakikada İsveç , Viktor Claesson ile gole çok yaklaştı; fakat top kaleyi bulmadı. 19. dakikada da Harry Kane'in şutu kaleyi bulmadı. Dakikalar 30'u gösterdiğinde İngilizlerin golü geldi. Harry Maguire fafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. İlk yarı İngiltere'nin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
İngiltere ikinci yarıya da etkili başladı. 58. dakikada Dele Alli kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımına rahat bir nefes aldırdı. İsveç farkı bire indirmek için 70.dakikada gole çok yaklaştı. Berg'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşu kaleci son anda çıkardı. 77. dakikada İngiltere için oyuncu değişikliği. Dele Alli çıkan oyuncu, Fabian Delph giren oyuncu. 82. dakikada Jesse Lingard harika şut geldi! Fakat İsveç defansı topun daha ileri gitmesini engelledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere sahadan 2-0 üstün ayrılarak adını yarı finale yazdıdan taraf oldu.
İngiltere 11 Temmuz'da saat 21'de yarı final maçına çıkacak. Rusya Hırvatistan maçının galibi ile yarı finalde kozlarını paylaşacak.
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