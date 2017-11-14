İngiltere Brezilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ekiplerden İngiltere ile Brezilya hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kadroda bulunan Fenerbahçeli Guiliano'nun da bu karşılaşmada sahaya 11'de çıkması bekleniyor.
İngiltere oynadığı son 4 hazırlık maçında 4 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü. Brezilya oynadığı son 4 hazırlık maçında 8 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü.
İngiltere Brezilya maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İngiltere Brezilya maçı 14 Kasım Salı günü saat 23.00'te oynanacak mücadele TRT SPOR'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
İNGİLTERE'DE ÇOK EKSİK VAR
Bu önemli hazırlık maçı öncesinde İngilizlerde Raheem Sterling, Dele Alli, Harry Kane, Harry Winks, Jordan Henderson, Fabian Delph, Jack Butland ve Gary Cahill'in sakatlığı bulunuyor.
İngiltere Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nu 8 galibiyet ve 2 beraberlik ile lider bitirmişti.
MUHTEMEL KADROLAR
İngiltere: Jordan Pickford, Phil Jones, Kieran Trippier, Danny Rose, Harry Maguire, John Stones, Jake Livermore, Ruben Loftus-Cheek, Eric Dier, Jamie Vardy, Tammy Abrahamm
Brezilya: Alisson, Jemerson, Danilo, Marcelo, Thiago Silva, Carlos Casemiro, Fernandinho, Willian, Giuliano, Gabriel Jesus, Neymar